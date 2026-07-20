La confianza de Vitek se basa en dos temporadas muy productivas fuera de Manchester. Destacó en la Championship con el Bristol City en la campaña 2025-26.

Durante esa temporada disputó 41 partidos y demostró su capacidad para el fútbol inglés de élite.

El portero ya había declarado que su principal objetivo es jugar con regularidad, algo que ha reiterado esta semana: «Mi idea sigue siendo la misma. Quiero jugar cada semana y ese es el objetivo para la próxima temporada». Tras pasar también por el Accrington Stanley y la Bundesliga austriaca, Vitek considera que su aprendizaje ha concluido.