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El portero del Manchester United está listo para un traspaso este verano y aspira a ser titular
Vitek confirma su deseo de ser titular
Vitek, promesa del Manchester United, podría salir este verano en busca de la titularidad. El portero de 22 años, que jugó 45 minutos en el amistoso contra el Wrexham el sábado, fue claro tras la derrota por 1-0 en Helsinki.
En la zona mixta, el internacional sub-21 checo reconoció que ya no quiere un papel secundario: «Me siento bien y listo para irme a un sitio donde sea el número uno. Ya veremos qué pasa», afirmó.
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Éxito fuera de Old Trafford
La confianza de Vitek se basa en dos temporadas muy productivas fuera de Manchester. Destacó en la Championship con el Bristol City en la campaña 2025-26.
Durante esa temporada disputó 41 partidos y demostró su capacidad para el fútbol inglés de élite.
El portero ya había declarado que su principal objetivo es jugar con regularidad, algo que ha reiterado esta semana: «Mi idea sigue siendo la misma. Quiero jugar cada semana y ese es el objetivo para la próxima temporada». Tras pasar también por el Accrington Stanley y la Bundesliga austriaca, Vitek considera que su aprendizaje ha concluido.
Los cambios en la portería del United
La situación en Old Trafford se ha saturado este verano, complicando el camino de Vitek al primer equipo. El United ha reorganizado sus opciones tras Lammens, quien representó a Bélgica en el Mundial 2026. Además, renovó a Tom Heaton por un año y fichó al agente libre Karl Darlow.
Estas incorporaciones han dejado a Vitek fuera de los planes inmediatos del primer equipo. El portero reconoce que el interés crece y espera una oferta concreta: «Por ahora sigo aquí, pero ya veremos. Espero que haya interés; lo sabréis cuando las cosas sean más concretas».
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Se baraja una salida definitiva
El jugador sigue abierto a otra cesión, pero un traspaso definitivo también es una opción viable para todas las partes. Vitek confirmó que aceptará cualquiera de los dos escenarios, siempre que le garantice más minutos de juego. «Estoy preparado para ambas opciones», afirmó el portero. «Depende del club y de las opciones que haya. Ya veremos».
Si el United decide sacar provecho del talentoso guardameta, se espera que proteja sus intereses con cláusulas específicas.
Según algunas informaciones, cualquier acuerdo definitivo incluiría probablemente una cláusula de reventa sustancial y una opción de recompra, lo que garantizaría que el United mantuviera cierto control sobre su futuro a largo plazo.
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