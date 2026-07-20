«Mi héroe, mi entrenador»: Lluvia de homenajes a Kevin Keegan, con Alan Shearer y Jamie Carragher elogiando a la leyenda del fútbol inglés

Keegan, legendario exdelantero y exentrenador de Inglaterra, murió a los 75 años tras luchar contra el cáncer. Su familia lo confirmó el lunes, desatando homenajes mundiales a quien marcó una época en el fútbol inglés.

El diagnóstico se hizo público en junio, cuando la familia reveló que Keegan luchaba contra un cáncer en fase cuatro, tras ser hospitalizado en enero por síntomas abdominales persistentes.