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El Barcelona valoró fichar a Mason Greenwood antes de que lo hiciera el Fenerbahçe
Reuniones internas de Deco
Según Sport, el departamento deportivo del Barcelona, liderado por Deco, incluyó a Greenwood en su lista de candidatos en las primeras fases del mercado de fichajes de verano.
El equipo de fichajes, buscando goles y creatividad para el ataque de Hansi Flick, valoró varios perfiles y trabajó sin descanso para hallar opciones realistas.
Los blaugranas, obligados a ser creativos en el mercado, suelen seguir a muchos jugadores antes de invertir. Greenwood se veía como una opción económica y rentable, por lo que el club monitorizó su situación.
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Una etapa fructífera en Marsella
Greenwood entró en la lista final tras brillar en Francia y recuperar su reputación deportiva.
En el Stade Vélodrome marcó 48 goles en 81 partidos.
En su última temporada completa en la Ligue 1 marcó 26 goles y dio 11 asistencias. Su flexibilidad táctica encaja con el sistema de Flick, que pide delanteros capaces de recortar desde las bandas o de liderar el ataque como ‘9’.
Un posible fichaje polémico
La posible incorporación de Greenwood habría generado un amplio debate entre la afición y el mundo del fútbol. El Barcelona, fiel a su lema «Más que un club», prioriza la responsabilidad social y los valores éticos junto al éxito deportivo.
En lugar de fichar al inglés, el Barcelona se centró en objetivos europeos que encajaran en su proyecto a largo plazo. Así incorporó a Anthony Gordon, del Newcastle United, y a Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund.
Estos fichajes aportaron la velocidad y la eficacia en el remate que Flick necesitaba, sin la carga externa asociada a Greenwood.
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Fichaje definitivo por el Fenerbahçe
Tras descartarse su fichaje por el Barça, el exjugador de la cantera del Manchester United firmó de forma definitiva con el Fenerbache turco. El club de Estambul pagó unos 40 millones de euros al Marsella y lo vinculó por cuatro años.
El fichaje supone un nuevo capítulo en su intento por dejar atrás los problemas que acabaron con su etapa en Old Trafford. Aunque el Barcelona mostró interés, ahora se muestra satisfecho con sus alternativas ofensivas. En Cataluña se ve como la decisión correcta para la identidad del club.
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