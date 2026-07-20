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Unai Emery se reunirá con una antigua estrella del Villarreal en el Aston Villa, mientras se intensifican las negociaciones con el AC Milan
Emery quiere volver a contar con Estupinan.
El técnico del Aston Villa, Emery, quiere fichar a Estupinán para Villa Park mientras sigue reestructurando su plantilla. Ya trabajó con el lateral ecuatoriano en el Villarreal y, según «Tuttosport», su reencuentro es cada vez más probable.
Para el AC Milan, la venta es una forma de recuperar parte de los más de 100 millones invertidos en Gonçalo Ramos y Mario Gila; se espera que reciba entre 15 y 18 millones por el traspaso.
Llegar a un acuerdo con el Milan es prioritario para Villa, que necesita reemplazar la calidad perdida tras la salida de Morgan Rogers por 117 millones de libras.
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La reinversión estratégica de Villa
El interés de Emery por Estupinan forma parte de la estrategia del Villa Park para mantenerse competitivo de cara a la Liga de Campeones. El club ya mostró ambición al fichar a la estrella suiza Johan Manzambi, del Friburgo, reforzando el centro del campo. Mientras llegan refuerzos veteranos, el Milan también se centra en sus jóvenes promesas, Christian Comotto y Francesco Camarda.
Además, gestionan la salida de jugadores con menos minutos, como Filippo Terracciano, seguido por el Monza en calidad de cesión con opción de compra, tras el fallido acuerdo con el Cremonese que habría reportado 4 millones de euros si este hubiera evitado el descenso.
La venta a precio de saldo del Milán continúa con Musah y Bondo
Estupinan no es el único jugador que podría dejar San Siro tras la llegada del nuevo entrenador, Rubén Amorim. El internacional estadounidense Yunus Musah interesa en la Premier League y el Leeds United ya ha contactado para un posible traspaso de 20 millones de euros.
Además, Warren Bondo interesa a Udinese y Stuttgart, y el Milan busca una puja que eleve su precio a 10 millones.
La directiva rossonera busca así obtener fondos para que Amorim refuerce el equipo.
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Dificultades para Giménez y Loftus-Cheek
Aunque algunas salidas se concretan rápido, las de Santiago Giménez y Rubén Loftus-Cheek siguen atascadas. Giménez, que no marcó en la liga pasada ni brilló en el Mundial, cuesta entre 25 y 30 millones de euros, cifra que aleja a los pretendientes. Encontrar un club dispuesto a pagar tanto por un delantero sin gol es el principal reto del Milan.
El inglés no ha recuperado el nivel que mostró en el Chelsea y su alto salario complica su continuidad. Además, Youssouf Fofana se ha quedado fuera de los planes de Amorim, aunque aún no hay decisión sobre su futuro.
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