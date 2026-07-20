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Hannah Waddingham admite que dejó de temer que «Ted Lasso» perdiera fuerza tras la incertidumbre que le causó Jason Sudeikis al volver al AFC Richmond para la cuarta temporada
El miedo a perder a Rebecca Welton
Para los seguidores de AFC Richmond, la espera de nuevo contenido tras la tercera temporada de 2023 se hizo eterna. Para Waddingham, la incertidumbre era personal: temía haber perdido para siempre el emblemático papel de Rebecca Welton.
Al recordar ese tiempo, Waddingham declaró a The Guardian: «Siempre había rumores. Terminamos con Keeley cediéndome el equipo femenino, así que pensé que volvería antes. Cuando no fue así, me pregunté: “¿Ya está? ¿Se está desvaneciendo todo?”».
El reparto sigue muy unido y en contacto constante, pero ella se sentía triste ante la idea de no volver a ser Rebecca. «Suena tonto y teatral, pero si has sentido un vínculo, perder un personaje es como perder a un amigo».
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Sudeikis y el plan de la cuarta temporada
El futuro de «Ted Lasso» ha dependido en gran medida de Sudeikis, su creador y protagonista. Aunque la tercera temporada nació como el cierre de una trilogía, se dejó la puerta abierta a nuevas historias en el universo de Richmond.
La pasión de Waddingham por el fútbol ha crecido desde que interpretó a la propietaria de un club, y ahora mantiene contacto con varias figuras del fútbol profesional, lo que refleja el impacto de la serie en sus intereses personales.
«Me interesa más el fútbol femenino que el masculino», reveló, y añadió que las internacionales inglesas Leah Williamson y Jill Scott se han vuelto figuras importantes en su vida.
Defender el deporte y combatir la hostilidad
Fuera de Richmond, Waddingham defiende a las deportistas acosadas en Internet y por los medios. Recientemente habló con la portera inglesa Mary Earps sobre las críticas que recibió tras publicar su autobiografía. «Hace poco salí con Earps», dijo, consternada por la virulencia contra la estrella de las «Leonas».
Ese instinto protector también rige su carrera: es famosa por exigir profesionalidad y respeto en el plató y en la alfombra roja. Recordó un momento viral en los Premios Olivier, cuando recriminó a un fotógrafo por comentarios sexistas: «Ya sé a dónde quieres llegar con esto», admitió al abordarse el tema.
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Un «éxito repentino» tras dos décadas
Aunque «Ted Lasso» la lanzó a la fama de Hollywood y le abrió puertas en «Misión: Imposible» y «The Fall Guy», Waddingham recuerda que antes dedicó décadas al teatro musical. Para ella, el éxito actual es fruto de 25 años de esfuerzo, no de la casualidad.
Para Waddingham, retomar «Ted Lasso» es más que un trabajo: es volver a un personaje que le cambió la vida. Con el estreno de la cuarta temporada el 5 de agosto de 2026, se prepara para ofrecer una interpretación que honre a los fans y a la gente del teatro que la formaron.
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