AFP
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Iñaki Williams elogia a su hermano Nico tras alcanzar «la cima del éxito» con su decisiva actuación como suplente en la victoria de España en la final del Mundial
Una noche histórica para la familia Williams
En un emotivo gesto fraternal, Iñaki Williams felicitó a su hermano menor, Nico, por llegar a la cima del fútbol. Tras la dramática victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial, el internacional ghanés destacó el impacto que la trayectoria de Nico ha tenido en millones de personas.
Más allá del trofeo y las celebraciones, Iñaki destacó el valor simbólico de este logro para quienes provienen de entornos similares.
En un emotivo mensaje en redes, el mayor de los Williams recordó que el triunfo no es solo deportivo, sino también un orgullo para la comunidad inmigrante.
- Getty Images Sport
Representación en la escena internacional
El delantero destacó que el éxito de Nico es un rayo de esperanza para muchas familias con retos similares. Williams creyó marcar en la primera parte de la prórroga, pero el gol fue anulado de forma polémica; luego asistió a Ferran Torres, quien anotó el tanto de la victoria.
«Hermano, has ganado el Mundial. Has hecho historia», escribió Iñaki en Instagram. «Más allá del trofeo, gracias: has hecho que millones de inmigrantes, como nuestros padres, se sientan orgullosos de que sus futuros hijos puedan vivir lo que tú has vivido, y has hecho que millones de españoles se identifiquen con nuestra historia, que es la de quienes dejan todo atrás en busca de un futuro mejor. Has alcanzado la cima y has demostrado que, con esfuerzo y dedicación, todo es posible».
Un emotivo homenaje en toda su extensión
El mensaje de Iñaki fue un elogio sincero al ver a un familiar triunfar en lo más alto. «Hermano, has ganado el Mundial. Has hecho historia».
También resaltó que el mundo por fin ha visto el talento y el carácter que él conoce desde la infancia. Y cerró con una contundente declaración sobre el legado familiar: «Hoy el mundo te ha conocido aún más y has grabado nuestro nombre en la historia, para siempre. Te admiro. Te quiero. Campeón del mundo».
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Un legado más allá del campo de juego
El papel de Nico en la final coronó un torneo en el que fue clave para España. Aunque Iñaki juega con Ghana, celebró con orgullo el éxito de su hermano.
Mientras España celebra su segunda estrella, la aportación de jugadores como Nico refleja un cambio demográfico y un futuro más inclusivo para la selección. Para Iñaki, ver a su hermano levantar el trofeo recompensa los sacrificios de sus padres y su esfuerzo en Bilbao.
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