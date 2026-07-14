Mientras los Tres Leones se preparan para su duelo en Atlanta, el debate táctico se centra en cómo frenar a un Messi veterano pero letal.

Silvestre, que ya se midió a la leyenda argentina en la Liga de Campeones, insiste en que la clave será la comunicación defensiva. Advierte que Inglaterra no puede relajarse ni cuando el jugador de 39 años parezca ajeno al juego.

«Inglaterra puede ganar si controla el partido y a Messi. Esa es la clave. No se trata de marcarlo, sino de vigilarlo incluso cuando camina, porque en ese momento prepara su magia», explicó Silvestre en el pódcast «Could It Be Coming Home».

Insistió en que la defensa de cuatro debe comunicarse sin pausa con el centro del campo para seguir los movimientos de Messi entre líneas, y recordó que su «rápida aceleración en las primeras cinco o seis yardas» sigue siendo letal.