En São Paulo reina el pesimismo sobre el futuro del exdelantero del Barcelona y el Atlético de Madrid en el Corinthians.

Según UOL, el delantero no acudió a una reciente sesión de entrenamiento abierta al público en el Neo Química Arena. Su ausencia fue deliberada: el club buscaba evitar más responsabilidades económicas. El cuerpo técnico, liderado por Fernando Diniz, había pedido realizar la sesión en el estadio tras los trabajos de mantenimiento del campo, pero la estrella no apareció.