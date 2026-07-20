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Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Memphis Depay y el Corinthians están en punto muerto por el pago de una prima, por lo que se le ha pedido al jugador holandés que no se presente a los entrenamientos de pretemporada

M. Depay
Corinthians
Serie A

La relación entre Memphis Depay y el Corinthians ha llegado a un punto crítico tras el Mundial. Debido al estancamiento en las negociaciones para renovar su contrato, el club brasileño ha aconsejado al internacional holandés que no asista a los entrenamientos programados para evitar activar cláusulas económicas complejas.

  • Las dificultades económicas impiden el regreso de Depay

    En São Paulo reina el pesimismo sobre el futuro del exdelantero del Barcelona y el Atlético de Madrid en el Corinthians.

    Según UOL, el delantero no acudió a una reciente sesión de entrenamiento abierta al público en el Neo Química Arena. Su ausencia fue deliberada: el club buscaba evitar más responsabilidades económicas. El cuerpo técnico, liderado por Fernando Diniz, había pedido realizar la sesión en el estadio tras los trabajos de mantenimiento del campo, pero la estrella no apareció.

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    El dilema del bono de un millón de dólares

    El conflicto gira en torno a una prima de rendimiento que complica la renovación de Depay. Tras su participación en el Mundial con Países Bajos, Corinthians le concedió 25 días de vacaciones, que terminan este sábado.

    Sin embargo, la directiva considera inútil su regreso sin un nuevo contrato, pues solo implicaría un gasto.

    El periodista Fabio Lazaro resumió la postura del club: «No tiene sentido, y esta es la opinión interna en el Corinthians, que Memphis vuelva sin un nuevo contrato».

  • Los errores administrativos avivan el descontento del personal

    La tensión aumenta por errores administrativos del departamento jurídico del club. La relación entre los representantes de Depay y el gigante brasileño se ha deteriorado por fallas en la inscripción de su contrato ante la Federación Paulista y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

    Lazaro destacó la frustración en el entorno del jugador y recordó que el mismo funcionario causó varios errores, con un plazo de 30 días para corregirlos.

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    Pesimismo en las negociaciones de renovación.

    A medida que se acerca la fecha límite, disminuyen las posibilidades de ver a Depay de nuevo con la camiseta del Corinthians. El club está dividido entre retener a un talento mundial y su delicada situación financiera.

    La deuda pendiente de 6,5 millones de libras y la incompetencia administrativa en su inscripción han roto la confianza, un daño quizá irreparable.

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