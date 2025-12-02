Salvador Pérez

Redactor de noticias de la LigaMX y la MLS

📝 Biografía: Reportero en GOAL desde el 2018. La prensa escrita y digital han sido mi vida desde el 2015 con un Blog. Apasionado del Futbol de los Estados Unidos, con conocimiento de la historia del futbol mexicano. Con un arraigo por los clubes de Jalisco: Atlas, Chivas, Leones Negros y Tecos de la UAG. Sigo de cerca la MLS y la Selección de los Estados Unidos. Hoy cubro la Liga MX, MLS, Selección mexicana y los Estados Unidos en GOAL en Españo.

⚽ Mi historia con el fútbol: Mi historia se remonta al año 2000 cuando visité mi primer Estadio: el Estadio Jalisco para los partidos del medio día de las Chivas. Sin embargo, estuve inclinado a los Tecos y el Estadio 3 de Marzo. Inolvidables aquellos partidos de los viernes por la noche o domingos por la tarde. No fui futbolista, sin embargo, el periodismo me conectó con el futbol.

🎯 Especializado en:

Liga MX

MLS

Selección mexicana

Selección de Estados Unidos

Mexicanos y Estadounidenses en Europa.

Competencias nacionales e internacionales.

🌟 ¿Mi momento futbolístico favorito?

El 2005 cuando los Tecos de la UAG alcanzaron la Final en México, y el título de la Selección Argentina en Qatar 2022.

📚 Mis artículos favoritos

EXCLUSIVA: Chicharito: “No soy el mejor jugador, amigo, compañero, padre o humano, pero ninguno lo somos porque el mejor no existe”

EXCLUSIVA: Vela y el sueño de agigantar su leyenda en la MLS: "Para ser el mejor, necesitas ganar títulos una y otra vez"

Concacaf y su plan maestro para 'atar' a México a su confederación a nivel de clubes

EXCLUSIVA: Almeyda, el descenso y la Libertadores: "Que los de Boca sigan llorando, la tienen adentro"