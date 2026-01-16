Getty Images Sport
Estrella del Real Madrid es vinculada con un sorprendente traslado al Aston Villa después de que el equipo de Unai Emery no consiguiera fichar a Conor Gallagher
Villa se queda sin Gallagher
Gallagher dejó Chelsea por el Atlético en agosto de 2024, y después de 18 meses fuera, está de regreso en la Premier League, esta vez con Tottenham. Villa estaba interesado en el jugador de 25 años, pero al final, el ex-cedido del Crystal Palace se unió a los Spurs por alrededor de £35 millones ($47 millones). A su llegada, el mediocampista, que llega en un momento en que su nuevo compañero de equipo Rodrigo Bentancur ha sido descartado por tres meses debido a una lesión, expresó su alegría por el cambio.
"Estoy tan feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador de los Spurs y afortunadamente el club sintió lo mismo. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para salir al campo," dijo. "Sé lo grandiosos que son los seguidores, estoy realmente feliz de ser parte de esto aquí y quiero crear momentos y recuerdos especiales juntos."
Tottenham consigue a un 'mediocampista de primer nivel'
El jefe del Tottenham, Thomas Frank, estaba igualmente encantado de tener a Gallagher en el equipo, diciendo que el excedido del West Brom aporta liderazgo y capacidad de trabajo, entre otras cualidades. El danés admitió que está "emocionado" de trabajar con él pronto.
Agregó, "Conor es un centrocampista de primer nivel, por quien hemos trabajado incansablemente para añadir a nuestro equipo. Todavía es joven, por lo que tiene mucho margen para mejorar, pero también tiene una gran experiencia en la Premier League, La Liga y con la selección nacional de Inglaterra. Conor ha sido capitán de equipos, por lo que aportará liderazgo, madurez, carácter y personalidad a nuestro vestuario, mientras que su capacidad de trabajo, habilidad para presionar y visión de gol nos fortalecerán en un área clave del campo. Estoy emocionado por trabajar con él todos los días y sé que a los aficionados les encantará lo que aportará al equipo."¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén análisis expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Villa pone sus ojos en Ceballos del Madrid
Tras esa decepción, el Villa podría centrar su atención en el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. Según talkSPORT, el exjugador cedido al Arsenal fue un suplente no utilizado en la Madrid's shock Copa del Rey loss to second-tier side Albacete el miércoles.
En ese sentido, el experto en fútbol español Terry Gibson le dijo a la publicación: "Hoy ha habido rumores en España de que se dirige al Aston Villa y esa es la razón por la que no participó anoche. Aston Villa, tras no poder fichar a Conor Gallagher, se comenta que Dani Ceballos es la otra opción."
Ceballos jugó anteriormente bajo las órdenes de Emery cuando estaba al mando del Arsenal, con el jugador experimentado revelando que el entrenador español es un gran admirador suyo.
Él dijo anteriormente: "Fui a jugar a un club como el Arsenal porque, aparte de su estatura como gran club, Unai prácticamente vino a mi casa para decirme que me quería como jugador, que estaba enamorado de mí desde que jugaba en el Real Betis. La confianza de un entrenador es clave para dar tu mejor rendimiento. Unai me dijo que sería importante para él en el Arsenal, y no tuve ninguna duda en ir allí."
¿Qué sigue para Ceballos?
El jugador de 29 años, que solo ha sido titular siete veces en todas las competiciones para el Madrid esta temporada, estará atento a cómo el nuevo entrenador de los Blancos, Álvaro Arbeloa, lo trata en las próximas semanas a medida que la ventana de transferencia se va cerrando. Queda poco más de una quincena para que pueda asegurar su salida, y Villa podría estar siguiendo su situación de cerca.
