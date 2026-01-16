Benjamin Cremaschi de Parma supera a Cavan Sullivan y Mathis Albert para ganar el premio al Jugador Masculino del Año de U.S. Soccer

Los momentos decisivos del mediocampista de 20 años en 2025 ocurrieron en la Copa Mundial Sub-20, donde fue capitán del equipo de EE. UU. durante su recorrido hasta los cuartos de final. En ese torneo, Cremaschi anotó cinco goles, destacando con una actuación de tres goles y dos asistencias contra Nueva Caledonia en una victoria por 9-1. Luego anotó un doblete en la victoria de los octavos de final sobre Italia, estableciendo un récord para el equipo sub-20 de EE. UU. por la mayor cantidad de goles en un torneo, además de ganar la Bota de Oro.

A nivel de club, Cremaschi jugó 22 veces para el Inter Miami, habiéndose consolidado como la mayor estrella surgida del club. Sin embargo, este verano, Cremaschi dejó Florida por Italia, firmando un préstamo con el Parma.

Además, el mediocampista también participó en el campamento de enero del USMNT.

La victoria de Cremaschi llega solo un día después de que U.S. Soccer confirmara que Chris Richards había sido reconocido como el Jugador Masculino del Año de la federación.