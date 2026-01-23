Poco después de la Chelsea fue derrotado 2-1 por el Villa en la Premier League el 27 de diciembre de 2025, supuestamente se lanzó una botella hacia el banco de Unai Emery. Parte del cuerpo técnico del Villa estaba furioso después de ser empapado con agua.

Esto llevó a la FA a declarar: "El Chelsea FC ha sido acusado de una violación de la Regla E20.1 de la FA tras el partido de la Premier League contra el Aston Villa FC el sábado 27 de diciembre de 2025. Se alega que el club no aseguró que sus jugadores y/o otro personal relevante ubicado alrededor del área técnica después del pitido final no actuaron de manera inapropiada y/o provocativa y/o abusiva. El Chelsea FC tiene hasta el lunes 12 de enero de 2026 para dar una respuesta."

Ahora, el Chelsea ha conocido el resultado de esta investigación.