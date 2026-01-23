AFP
Chelsea recibe una multa de £150,000 de la FA después de que Aston Villa afirmara que se lanzó una botella a su banquillo durante el enfrentamiento de diciembre
Chelsea acusado por la FA
Poco después de la Chelsea fue derrotado 2-1 por el Villa en la Premier League el 27 de diciembre de 2025, supuestamente se lanzó una botella hacia el banco de Unai Emery. Parte del cuerpo técnico del Villa estaba furioso después de ser empapado con agua.
Esto llevó a la FA a declarar: "El Chelsea FC ha sido acusado de una violación de la Regla E20.1 de la FA tras el partido de la Premier League contra el Aston Villa FC el sábado 27 de diciembre de 2025. Se alega que el club no aseguró que sus jugadores y/o otro personal relevante ubicado alrededor del área técnica después del pitido final no actuaron de manera inapropiada y/o provocativa y/o abusiva. El Chelsea FC tiene hasta el lunes 12 de enero de 2026 para dar una respuesta."
Ahora, el Chelsea ha conocido el resultado de esta investigación.
Chelsea sancionado por la FA
Esta semana, el Chelsea, que en ese momento estaba dirigido por Enzo Maresca, ha sido sancionado por una infracción de las reglas de la FA y multado con £150,000.
El viernes, la FA dijo en un nuevo comunicado: "El Chelsea FC ha sido sancionado por una infracción de la Regla E20.1 de la FA que ocurrió en su partido de la Premier League contra el Aston Villa FC el sábado 27 de diciembre de 2025. Se alegó que el club no aseguró que sus jugadores y/o otro personal relevante en el área técnica no se comportaran de manera inapropiada y/o provocativa y/o abusiva después del pitido final. El Chelsea FC admitió posteriormente la acusación. Una Comisión Reguladora independiente ha impuesto ahora una multa de £150,000 al club tras una audiencia, y pueden leerse sus razones por escrito a continuación."
'El acto fue peligroso'
Su informe señala que las imágenes de video muestran la botella viniendo desde el banquillo del Chelsea, antes de casi golpear a un suplente no identificado del Villa. Agregan que el acto fue "peligroso" y podría haber "fácilmente" provocado una reacción del personal del equipo contrario.
La FA agregó: "La Comisión consideró el lanzamiento de la botella hacia o dentro del área técnica de AVFC como un incidente muy grave. Las imágenes de video muestran la botella saliendo del banquillo del CFC y viajando a gran velocidad (indicando su peso) hacia el área técnica de AVFC. La botella pasa muy cerca de la cabeza de un suplente de AVFC y cae en el área técnica de AVFC. El acto fue peligroso y podría haber provocado fácilmente una reacción del personal de AVFC; solo fue suerte que no golpeara a alguien. La Comisión señaló que si un espectador hubiera lanzado una botella hacia o dentro de un área técnica, se consideraría un acto grave de violencia, no tolerable en un partido de fútbol. Es un ejemplo muy pobre cuando una persona involucrada en el más alto nivel del fútbol profesional en Inglaterra actúa de manera tan irrespetuosa, irresponsable y peligrosa contra sus contrapartes profesionales."
¿Qué sigue para Chelsea y Villa?
El Chelsea de Liam Rosenior, que se encuentra en sexto lugar en la Premier League, viaja para enfrentar a sus vecinos londinenses en apuros, Crystal Palace, en acción de liga el domingo, mientras que el Villa, que ocupa el tercer lugar, visita al Newcastle United el mismo día.
