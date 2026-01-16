Getty/GOAL
'Es muy extraño' - Man Utd es respaldado para finalmente fichar al fan de la infancia Cole Palmer si logran atraer al exentrenador de la estrella del Chelsea, Mauricio Pochettino, del USMNT
Próximo técnico del Man Utd: Nombramiento permanente se realizará en verano
En medio de continuas luchas por la consistencia dentro y fuera del campo, el entrenador portugués Amorim fue relevado de sus funciones el 5 de enero. Darren Fletcher fue inicialmente puesto a cargo del primer equipo de forma provisional, con esas riendas ahora pasadas al entrenador interino Michael Carrick.
Los planes a largo plazo se trazarán en verano. United ya ha sido vinculado con nombres como Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate y Luis Enrique. Sin embargo, se les aconseja apuntar a otro hombre que conoce bien la vida en la Premier League por sus etapas a cargo de Southampton, Tottenham y Chelsea.
¿Podría Pochettino atraer a Palmer de vuelta a sus raíces en Manchester?
Pochettino está preparando a los Estados Unidos para un Mundial en casa en este momento, pero verá cómo su contrato allí expira después de una apuesta por la gloria global. Podría ser que reciba un acercamiento desde Old Trafford, habiendo registrado en ese radar antes, y busque traer consigo a una cara familiar - con el nativo de Wythenshawe Palmer, que es un seguidor del United, habiéndose mudado a Stamford Bridge mientras Pochettino estaba al mando en el oeste de Londres.
Rene Meulensteen, quien una vez trabajó junto a Sir Alex Ferguson en Manchester, ha dicho a Casinostugan: “¿Podría Mauricio Pochettino convencer a Cole Palmer de venir al Manchester United? Solo si el Chelsea estuviera dispuesto a dejarlo ir. Palmer es un jugador fantástico y creo que le vendría muy bien al Manchester United y a la forma en que deberían estar jugando porque él marca la diferencia. Eso es lo que siempre buscas.
“Tendrían que pensar en cómo se iba a adaptar porque en ese lado derecho, donde Cole está jugando para entrar en el espacio, obviamente también podrías tener a Amad Diallo allí o [Bryan] Mbeumo. Bruno [Fernandes] opera en el medio.
“Palmer era fanático del United desde niño y es realmente demasiado extraño para palabras que el United nunca se haya dado cuenta de ello y se haya asegurado de preguntarle sobre sus planes si alguna vez dejara el City. Es muy extraño que nunca haya sucedido, en mi opinión.”
Por qué Xavi tendría más sentido para el Man Utd que Zidane
Meulensteen también ha estado observando a algunos de los otros entrenadores de alto perfil que han sido vinculados con el United, con las leyendas del Barcelona y el Real Madrid Xavi y Zinedine Zidane formando parte de esa conversación.
El holandés Meulensteen añadió: “Zinedine Zidane es un caso interesante porque ha estado sin trabajo durante bastante tiempo. Jugó para el Real Madrid. Conoce el club. Habla el idioma. No creo que hable muy bien inglés. Eso no ayudaría.
“Está acostumbrado a jugar con todos los mejores jugadores disponibles como entrenador del Real Madrid y eso no es necesariamente el caso en el Manchester United en todas las posiciones, así que eso sería un signo de interrogación.
“Tendría diferentes exigencias y no creo que el Manchester United en este momento sea capaz de cumplir con esas exigencias. Esa es una de las razones por las cuales probablemente terminen eligiendo a un entrenador que esté preparado para entrar y trabajar con la plantilla actual y con recursos limitados para hacer mucho más.
“Xavi no necesariamente sería un riesgo porque hemos visto a todos los entrenadores que han llegado a la Premier League y lo han hecho realmente, realmente bien en Glasner y [Andoni] Iraola. No tenían experiencia en la Premier League, pero también tenían una idea muy clara de cómo querían jugar para transmitir ese mensaje a sus jugadores y poner el trabajo en el campo de entrenamiento.”
Los problemas del Man Utd: Los Red Devils han alcanzado el punto más bajo en 111 años.
Es probable que el United prefiera la experiencia en el fútbol inglés al hacer su próxima contratación, lo que dejaría a Xavi y Zidane fuera de la carrera. Tampoco parece haber muchas posibilidades de que logren llevarse a Palmer del Chelsea en el corto plazo, con la campaña 2025-26 viendo a los Red Devils alcanzar un mínimo histórico de 111 años en cuanto a juegos jugados en una sola campaña en busca de trofeos.
