Walker Zimmerman
Ryan Tolmich y Salvador Pérez

"Quiero ser recordado como el mejor defensor en la historia de la MLS" - Walker Zimmerman sobre por qué se unió a Toronto FC y su objetivo de volver a disputar la Copa del Mundo con el USMNT

GOAL conversó con el defensa central para discutir por qué dejó Nashville SC para unirse a Toronto FC y su ambición de jugar en otro Mundial.

"¿Sabes qué me motiva?" dice Walker Zimmerman a GOAL. "No estar contento con donde estoy."

Esa es la clave. Esa negativa a conformarse es el tema de todo lo que sucede en la vida de Zimmerman. Incluso ahora, a los 32 años y entrando en su 14ª temporada de la MLS, Zimmerman está persiguiendo algo. Para ser justos, este año hay mucho en juego.

Mientras arranca el 2026, el objetivo es obvio: uno arraigado en la atracción de Zimmerman hacia asuntos pendientes. Ha estado en un Mundial con el equipo nacional masculino de Estados Unidos. No solo apareció; fue titular en algunos de los partidos más importantes que ofrece el deporte. Con otro Mundial en el horizonte, esa atracción solo se ha intensificado. Uno nunca iba a ser suficiente.

No son solo esas experiencias pasadas las que lo motivan, sin embargo; también hay experiencias nuevas. En busca de ese puesto en el Mundial, Zimmerman hizo un gran movimiento esta temporada baja, firmando con Toronto FC como agente libre. En Zimmerman, Toronto ha traído a uno de los defensores más condecorados en la historia de la MLS para redefinir el presente y el futuro del club. Un cuatro veces All-Star, cinco veces seleccionado al Mejor XI, dos veces Defensor del Año de la MLS, un titular en el Mundial, un pilar olímpico; en este punto, Zimmerman prácticamente lo ha hecho todo.

Bueno, no en su mente. Este movimiento a Toronto está, en muchos aspectos, motivado por el deseo de Zimmerman de seguir persiguiendo y seguir adelante. Hay tantas cosas por hacer y tantos aspectos de su currículum con los que no está satisfecho. Toronto, esta nueva era, es una oportunidad para construir más.

"Quiero ganar en todos lados a donde voy", dice. "Eso siempre ha sido algo, para mí, que he querido. Desde que comencé mi carrera, quería ser conocido como un ganador. Piensas en un tipo como Darlington Nagbe, y es un ejemplo perfecto de lo importante que es para sus clubes. Ha ganado en todos lados, y no se puede disputar. Me encantaría ganar en todos lados a donde voy. Me encantaría ser parte de otro Mundial. En el momento en que terminé el otro, pensé, 'Hombre, quiero hacer eso de nuevo'. Solo la presión, las apuestas, la oportunidad, la motivación, el trabajo que se necesita para llegar allí, es adictivo. Es algo que quieres de nuevo. Quieres esos sentimientos de nuevo, así que eso es ciertamente un objetivo."

Zimmerman se detiene, luego continúa. Tiene otros objetivos en mente también.

"Para ser honesto, no me importa hablar de esto en voz alta", dice. "En los últimos años, pensé, 'Hombre, quiero ser recordado como el mejor defensor en la historia de la MLS'. ¿Cómo haces eso? Bueno, necesito tener dos o tres temporadas al menos en las que esté en mi mejor nivel y ver si puedo seguir acumulando éxitos y ayudando a mis equipos a ganar. Creo que hay una oportunidad para hacerlo aquí. Realmente lo creo."

Una oportunidad, sí, pero nada está garantizado. Este fue una temporada baja de cambios para uno de los defensores más estables de la MLS. Ahora, mientras se adapta a la vida en Toronto, comienza su lucha no solo por mantener su nivel, sino por superarlo.

  Zimmerman Toronto FC

    Acercándose a la agencia libre

    Para todas las cosas que Zimmerman ha logrado en su carrera, todo este asunto de la agencia libre le era totalmente ajeno. Se había mudado algunas veces, sí, pero siempre a través de un intercambio. Ahora puede admitirlo, una vez que el proceso ha terminado: no tenía absolutamente ninguna idea de cómo iba a comenzar todo esto.

    "No sabía cómo funcionaba," Zimmerman cuenta a GOAL con una risa. "Yo estaba como, '¿Me van a estar llamando justo cuando abra?'"

    Resulta que sí, básicamente así fue cómo funcionó. Toronto fue uno de los primeros clubes en acercarse y, desde el momento en que lo hicieron, Zimmerman se lanzó a su investigación. ¿Cómo encajaría? ¿Qué tipo de cultura estaban construyendo? ¿Dónde encajaría él en esa cultura? ¿Qué podría hacer para mejorarla?

    "Uno tiene una idea de cómo juegan los equipos, cuáles son sus necesidades, qué centrales tienen en el club, así que sabía que, como club, podrían estar buscando un central," dice. "Hice una investigación más profunda sobre el equipo y vi algunos de sus clips de cómo terminaron su temporada. Ese es el lado futbolístico. Buscas un club que sea ambicioso, dispuesto a gastar, y dispuesto a hacer todo lo que pueda para ganar. Toronto marcó esa casilla. Creo que no cumplieron con las expectativas basadas en el talento que tenían, así que creo que la única forma de ir para ellos es hacia arriba, en relación a dónde han terminado los últimos dos, tres años."

    "Quieres llegar a un equipo que sea competitivo, donde puedas brillar y mostrar tu calidad," añadió. "Es un año de Copa del Mundo, trato de entrar en ese equipo, este es un lugar donde creo que puedo brillar y mostrar la mejor versión de mí mismo."

    El club también lo cree. Toronto está en medio de una reconstrucción, una que, en verdad, comenzó a mitad de la temporada pasada. Lorenzo Insigne, el rostro de la era anterior, se ha ido hace tiempo. En su lugar, el club entregó las llaves a uno de los compañeros olímpicos de Zimmerman, Djordje Mihailovic, después de un intercambio a mitad de temporada. Informes dicen que el club se está preparando para apostar fuerte por el habitual del USMNT Josh Sargent. Para un club del tamaño y la estatura de Toronto, no hay tiempo que perder. La demolición y la reconstrucción deben funcionar para una de las aficiones más apasionadas de la MLS.

    Zimmerman es una parte clave de esa reconstrucción, una en la que el club espera que los regrese a los playoffs por primera vez desde 2020. Todos los buenos equipos comienzan con una base sólida. Al firmar a Zimmerman, el club ha añadido una de las figuras centrales más confiables en la historia de la MLS.

    "Podría ser una firma transformadora," dijo el entrenador en jefe de Toronto FC, Robin Fraser, en la conferencia de prensa de presentación de Zimmerman. "Lo veo potencialmente así porque es una combinación rara conseguir tanto talento junto con lo que considero la personalidad adecuada."

    "Todas estas son cosas que uno pensaría que podrían ser fáciles de encontrar, pero no lo son... Encontrar líderes reales, creo que es muy difícil de hacer. Y creo que hemos encontrado no solo un buen líder sino un gran líder."

    Esa capacidad de liderazgo es algo de lo que Zimmerman se siente orgulloso, y aunque no necesariamente buscó un lugar para ejercerlo, se alegra de tener la oportunidad de emerger como una de las voces clave para este equipo de Toronto FC.

  New Zealand v United States: Men's Football - Olympic Games Paris 2024

    Una dosis de liderazgo

    Incluso ahora, casi dos años después del hecho, los miembros del equipo olímpico de 2024 hablan maravillas de Zimmerman y lo que significó para sus jóvenes carreras. Para muchos de los jugadores sub-23 de ese equipo, ese verano en París fue su primer gran torneo. Zimmerman fue llevado como un jugador mayor, y los miembros más jóvenes de ese equipo no estaban completamente seguros de qué esperar. ¿Entraría Zimmerman al equipo para decirle a todos cómo hacer las cosas, o simplemente sería uno más del grupo?

    Resultó ser mucho más lo segundo. Todos se fueron de París ese verano sintiendo que tenían un nuevo hermano mayor, uno que podía dar tanto como recibir.

    "Honestamente, es un gran mérito para él", dijo el defensor John Tolkin a GOAL este verano. "Creo que es simplemente quien es. Debió haber sido difícil ser ese tipo mayor en el equipo. Obviamente, es un equipo más joven y tal vez difícil de encajar, pero él era uno de nosotros. Tiene 30 y tantos años con el corazón de un veinteañero. Fue el tipo mayor perfecto para nosotros en el equipo."

    "Fue un buen tipo para tener", agregó el astro del Houston Dynamo y también olímpico Jack McGlynn. "Fue el líder perfecto para nosotros. No podrías imaginarte un mejor jugador mayor que él. Nos ayudó a asimilar todo y luego nos ayudó a superar todo."

    Para Zimmerman, la capacidad de ser un líder para un nuevo equipo es algo que ya ha abrazado varias veces. Después de abrirse camino con el FC Dallas, llegó a LAFC como una parte clave de su temporada de expansión. Hizo lo mismo para Nashville SC, convirtiéndose en una pieza integral de sus primeros años en la MLS. Toronto FC no es un equipo de expansión; es uno con una cultura establecida y una historia de victorias. Zimmerman está emocionado de ser parte de eso y ayudar a agregar a esa historia de cualquier manera que pueda.

    "Es un papel con el que me siento muy cómodo", dijo sobre ser un líder. "Se trata de asegurarse de que nunca esté por encima de nadie más. ¿Cómo puedo apoyarlos, levantarlos? Al mismo tiempo, tengo que asegurarme de que puedan mirarme y ver cómo estoy abordando mi día a día y decir, 'Oh, este tipo es legítimo y quiere que sus hábitos se mantengan a un cierto estándar'. Fuera del campo, e incluso en el campo, quiero ser accesible. Creo que eso es lo número 1."

    Ese proceso ya ha comenzado. Zimmerman ha creado un curso intensivo para sí mismo, decidido a aprender el nombre de cada compañero de equipo antes de la pretemporada. Esta vez, sin embargo, esas conexiones tempranas importan más que nunca, porque sin ellas, se sentiría solo al comenzar la temporada.

  Saudi Arabia v United States - International Friendly

    La parte difícil de esto

    Hubo muchos factores que influyeron en la elección de Toronto FC: encaje, cultura, la capacidad de impulsar hacia un Mundial. Durante el proceso de investigación, Zimmerman encontró dos aspectos negativos. El tráfico fue uno, pero ya ha jugado en Los Ángeles antes, así que eso es manejable. El otro era su vida personal. Debido a circunstancias, iba a tener que hacer esto solo por un tiempo.

    Durante los primeros meses de 2026, Zimmerman estará solo en Toronto. Su esposa tiene fecha de parto a finales de abril y principios de mayo, lo que impide a los Zimmermans hacer una gran mudanza. También les impedirá viajar para ver al patriarca de la familia una vez que la temporada realmente comience. Zimmerman ha enfrentado muchos desafíos en su carrera, pero este será uno de los más singulares.

    La Costa Este tenía sentido, entonces, para mitigar algunos de esos factores. Zimmerman también elogió las experiencias que ya ha tenido con el lado de cuidado de jugadores de Toronto. Se han enviado paquetes de cuidado, se han reservado restaurantes y ya han hecho sentir a Zimmerman bienvenido. A pesar de las dificultades, dice que sabe que él y su familia serán bien atendidos.

    "Esta temporada va a ser tan diferente para mí que cualquier otra en mi carrera, únicamente por el hecho de que voy a hacerlo, en su mayoría, lejos de mi familia", dice. "Va a ser difícil, a nivel personal, seguro. Quiero asegurarme de estar ahí para ellos, que obviamente puedan venir y visitarme tanto como sea posible, pero hay todo otro lado en las vidas de los atletas profesionales que es personal. Júzgame todo lo que quieras por lo que hago en el campo, no hay problema, pero al mismo tiempo, se trata de reconocer que somos seres humanos y que tenemos cosas que son difíciles. Creo que simplemente cuidar unos de otros como humanos también es importante. 

    Zimmerman dijo que la parte más difícil fuera del campo será navegar el tiempo lejos de su familia, algo que no ha experimentado antes. Estar lejos de los hijos que ahora son lo suficientemente mayores para entender su ausencia es un nuevo desafío, uno que todavía está aprendiendo a manejar. Añadió que está abierto a consejos de cualquiera que haya enfrentado circunstancias similares, señalando que es una lucha personal que muchas personas pueden no ver o considerar completamente.

    "Si alguien tiene algún consejo por haberlo hecho antes, personal militar o algo, estoy todo oídos", dice. 

    La esperanza es, entonces, que estos primeros meses de dificultades valgan la pena, y hay ciertos logros que Zimmerman puede alcanzar para asegurarse de que mire atrás y diga que sí lo fueron.

  Japan v United States - International Friendly

    El empuje hacia la Copa del Mundo

    El único mensaje que el entrenador del USMNT, Mauricio Pochettino, ha repetido es que todos todavía están en la competencia. Nadie está en el equipo del Mundial. Nadie está fuera tampoco. Todo está constantemente en juego, y lo estará hasta que él presente la lista final del equipo.

    Zimmerman no ha estado involucrado en los últimos campamentos del USMNT. Estuvo presente durante la Copa Oro, principalmente respaldando a Chris Richards y Tim Ream, pero, en este momento, está, en el mejor de los casos, luchando en los márgenes por un puesto de defensa central. Sin embargo, esa lucha lo motiva. Después de probar el Mundial de 2022, Zimmerman está desesperado por una oportunidad más en el torneo más grande del mundo, y cree que ese sueño está muy vivo.

    "Sé que si estoy en mi mejor nivel, lo pondré difícil", dice. "Haré que sea difícil para ellos tomar una decisión, y eso es lo que tengo que controlar, lo que puedo controlar, que es llegar a mi mejor nivel. Tengo que mostrarles que estoy en forma, saludable y listo para ayudar al equipo en cualquier capacidad que pueda. 

    "En última instancia, puedo vivir con eso. Puedo llegar a mi mejor nivel. Puedo controlar cómo puedo ayudar al equipo y luego dejar que ellos tomen la decisión, pero necesito hacer que sea difícil para ellos, y ese es el trabajo que tengo que hacer. Eso comienza con tener un buen comienzo, salir volando, salir saludable, jugar bien para el club, y eso es lo que te llevará a esa lista."

    Esa es solo una de las fuerzas que motiva a Zimmerman en este momento. Es la más grande, sí, pero este movimiento a Toronto conlleva más que solo implicaciones para el equipo nacional. Hay un club que reconstruir, expectativas que cumplir y sacrificios que deben demostrar ser valiosos.

    "Un día, reflexionaré cuando todo esté dicho y hecho", dice. "Hasta entonces, sigo intentando e intentando ser la mejor, la mejor versión de mí mismo cada temporada y cada partido."

    Eso sucederá con una nueva camiseta y en un nuevo país esta temporada. La creencia de Zimmerman, sin embargo, es que no cambiará mucho en el campo. Las actuaciones, las cualidades intangibles y las expectativas seguirán siendo las mismas. Deben serlo.

