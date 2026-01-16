Getty Images Sport
La ex estrella del Chelsea, Tammy Abraham, se prepara para un sorprendente regreso a la Premier League en enero, ya que Aston Villa le ofrece un contrato a largo plazo
Aston Villa se despide de Malen
Aston Villa parece haberle dicho adiós a Malen después de otorgar al astro holandés permiso para dirigirse a Italia y unirse a la Roma, según The Telegraph. Malen está listo para unirse al equipo de la Serie A en un préstamo de seis meses, y el acuerdo incluye la obligación de compra al final de la temporada fijada en 25 millones de libras. El delantero ha decidido irse después de solo 12 meses en Villa ya que quiere jugar más regularmente como número 9. Malen ha marcado siete veces en 29 apariciones esta temporada para Villa y su salida libera espacio para que Emery traiga un reemplazo.
Abraham preparado para un sorprendente regreso a la Premier League
Aston Villa espera fichar a la estrella del Chelsea Tammy Abraham tras la salida de Malen. Según The Times, Villa está dispuesto a ofrecer a Abraham un contrato de cuatro años y medio para regresar a la Premier League. El Everton también ha mostrado interés en Abraham, pero parece que el Villa está listo para ganar la carrera por su firma. Sin embargo, el acuerdo no es sencillo. Abraham está actualmente cedido por la Roma en el Besiktas, y el equipo turco ya ha activado una opción de compra en su contrato. No obstante, Abraham tiene mucha experiencia en la Premier League y debería proporcionar más poder ofensivo al Villa si se concreta el traspaso. Marcó 30 goles en 82 apariciones para el Chelsea, ganando los trofeos de la Liga de Campeones y la Supercopa antes de avanzar. Abraham luego disfrutó de cesiones en Bristol, Swansea y Aston Villa antes de sellar un fichaje permanente a la Roma en 2021.
Emery habla de fichajes
A Emery le han preguntado sobre las transferencias de enero y admitió que el club está trabajando para traer jugadores. Dijo a los reporteros: "El club está trabajando. Las personas con esta responsabilidad están tratando de recopilar mucha información sobre las posibilidades, y en caso de que podamos mejorar en nuestra plantilla, lo haremos, y en caso de que alguien se vaya también, estamos alerta para ello. Contento de cómo estamos llevando el proceso este año, incluso con las dificultades y algunos errores que cometimos en el verano, y cómo estábamos en verano, con las circunstancias que teníamos en ese momento, ahora cómo estamos en general, y por supuesto, también, la respuesta de los jugadores cada día, y la mentalidad que estamos construyendo, y luego, a través de ella, las consecuencias, obteniendo un buen rendimiento colectivamente e individualmente, y siendo como somos ahora, por supuesto, muy, muy orgulloso de ello. Pero, cada partido, cada competencia, cada momento es un nuevo desafío, y debemos ser muy, muy exigentes y muy, muy consistentes para intentar dar el siguiente paso adelante mañana con la misma idea, estilo, mentalidad y, ojalá, rendimiento – colectivo e individual – como lo hicimos.”
¿Qué sigue para el Aston Villa?
Aston Villa espera que Abraham pueda ayudarles a continuar una temporada impresionante. El equipo de Emery se encuentra actualmente en tercer lugar en la tabla de la Premier League, igualado en puntos con el Manchester City y a solo seis del líder Arsenal. Villa recibirá al Everton en el próximo partido de la Premier League y buscará una victoria para mantener vivas sus escasas esperanzas de título.
