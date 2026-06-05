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Liga MX

Liga MX Resumen

FC Cincinnati v Inter Miami CF

Messi y Son figuran en el once ideal de la MLS para el All-Star Game

Lionel Messi ha sido elegido para el equipo All-Star de la MLS, destacando una plantilla llena de estrellas tras la primera ronda de votaciones de aficionados, jugadores y medios. También fueron seleccionados la estrella del LAFC, Son Heung-Min, y los internacionales estadounidenses Tim Ream y Sebastian Berhalter. Tras definir el once inicial, el entrenador Dean Smith y el comisionado Don Garber completarán la plantilla.

Major League SoccerL. Messi
Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX

La joven promesa mexicana González quiere fichar por el Yamal del Barça

El delantero de Chivas, Armando González, ha expresado su deseo de fichar por el Barcelona y jugar con Lamine Yamal. El internacional mexicano, de 23 años, está en gran forma y ha llamado la atención de los principales clubes europeos. A medida que se acerca el Mundial, el delantero mantiene abiertas sus opciones, pero admite que fichar por el equipo catalán sería un sueño hecho realidad.

Armando GonzálezL. Yamal
Anthony Martial Monterrey 2025-26

Martial, el fichaje fallido del Manchester United, expulsado del Monterrey tras un berrinche por haber entrado como suplente

La ya de por sí tambaleante carrera de Anthony Martial ha tocado fondo: al parecer, el exdelantero del Manchester United ha sido apartado del equipo mexicano Monterrey. El exinternacional francés lleva varios años sin encontrar su mejor nivel, y en Centroamérica se plantean nuevas dudas sobre su futuro tras su malhumorado berrinche tras ser sustituido.

A. MartialMonterrey
NXGN 2026 GFX

NXGN 2026: Los 50 mejores jóvenes promesas del fútbol

Vuelven las listas anuales NXGN para 2026: GOAL clasifica a los mejores talentos adolescentes del fútbol masculino y femenino, coronando a los ganadores que seguirán los pasos de figuras como Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma y Vicky López al ser reconocidos como los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

NXGNL. Yamal
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Liga MX, partidos y resultados

viernes, 31 de julio
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3Toluca crestToluca32016336
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4Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional32017526
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