La joven promesa mexicana González quiere fichar por el Yamal del Barça

El delantero de Chivas, Armando González, ha expresado su deseo de fichar por el Barcelona y jugar con Lamine Yamal. El internacional mexicano, de 23 años, está en gran forma y ha llamado la atención de los principales clubes europeos. A medida que se acerca el Mundial, el delantero mantiene abiertas sus opciones, pero admite que fichar por el equipo catalán sería un sueño hecho realidad.