La estrella del USMNT, Christian Pulisic, es comparada con Ronaldo después de ocasiones fallidas, con el AC Milan ansioso por evitar señalar con el dedo al estadounidense de 10 goles

Pulisic ha sido un raro rayo de esperanza para el Milan durante los últimos 18 meses, con los estándares colectivos permitiendo caer en San Siro. Eso resultó en que no se asegurara el fútbol europeo para la campaña 2025-26.

Si bien se ha soportado algún que otro tambaleo, Pulisic ha continuado logrando marcas personales y mejorando su propia reputación. Encontró el objetivo en 17 ocasiones la temporada pasada y se está preparando para una lucrativa extensión de contrato.

Su valor habría aumentado aún más si hubiera aprovechado alguna de las grandes oportunidades que tuvo contra la Fiorentina. Pulisic estuvo inusualmente derrochador en Florencia - mientras Christopher Nkunku logró un empate en el minuto 90 - pero el entrenador en jefe Massimiliano Allegri no tiene quejas con el internacional estadounidense.