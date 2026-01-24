FIFA establece un récord de premios en metálico para las ganadoras inaugurales de la Copa de Campeones Femenina 2026
Los ganadores ganarán $2.3 millones.
En total, cerca de 4 millones de dólares se distribuirán entre los seis clubes participantes según el desempeño. Los dos semifinalistas perdedores recibirán cada uno 200,000 USD, mientras que Auckland United FC (Nueva Zelanda) y Wuhan Chegu Jiangda WFC (China PR), eliminados en las rondas anteriores, ganarán 100,000 USD cada uno.
Inversión en crecimiento
El Secretario General de la FIFA, Mattias Grafström, dijo que la estructura de premios refleja la creencia de la organización en el rápido crecimiento del fútbol femenino de clubes y su compromiso de realizar inversiones significativas a largo plazo que eleven las competencias en todo el mundo.
Formato del torneo explicado
El torneo reunirá a los clubes campeones de cada confederación para determinar al primer campeón intercontinental de clubes femenino. La etapa final se llevará a cabo en Londres, con las semifinales programadas para el 28 de enero, en el Estadio Brentford.
Camino a la final
Las campeonas de la CONCACAF, Gotham FC, se enfrentarán a las ganadoras de la CONMEBOL, Corinthians, mientras que las campeonas de la UEFA, Arsenal Women, se enfrentarán a las titulares de la CAF, ASFAR. El partido por el tercer lugar y la final se jugarán el domingo, 1 de febrero, en el Estadio Arsenal, donde se levantará el primer trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.
