¡Kobbie Mainoo gana! El Manchester United dará un nuevo contrato al centrocampista formado en casa tras superar a Rubén Amorim
Congelado por Amorim: transferencia de enero estaba en los planes
Mainoo, quien es producto del famoso sistema de academias del United, fue congelado del panorama del primer equipo por el ex jefe de los Red Devils, Ruben Amorim. Comenzó solo un juego en la campaña 2025-26, una humillante derrota en la Carabao Cup ante el equipo de la League Two Grimsby Town, antes de que un táctico portugués fuera despedido de manera poco ceremoniosa.
Se había mencionado un movimiento a otro lugar antes de la ventana de transferencias de enero, con clubes de toda Europa, incluidos los campeones de la Serie A Napoli, que, según se informa, estaban listos para ofrecer a un intérprete probado el tiempo de juego regular que su desarrollo continuo requiere.
El Man Utd está listo para reabrir las conversaciones de contrato con Mainoo.
El control en Manchester ha sido, sin embargo, transferido al jefe interino Michael Carrick, quien ha dado la bienvenida a Mainoo de nuevo. Disfrutó de una actuación completa de 90 minutos en una impresionante victoria por 2-0 en el derbi contra sus rivales Manchester City.
Según el Daily Mail, el United ahora está “preparado para retomar las conversaciones de contrato” con Mainoo. Cualquier discusión sobre su salida ha sido “pospuesta”, con el plan de mantener a una estrella local en Manchester.
Se dice que un nuevo acuerdo para Mainoo se acordó el año pasado, pero Amorim se negó a aprobarlo. Solo quedan 18 meses para que finalicen sus términos actuales, aunque ese acuerdo incluye la opción de un año adicional hasta 2028.
A Amorim se le preguntó con frecuencia sobre su manejo de Mainoo, y muchos se sorprendieron por la decisión de pasar por alto a un talento emocionante. El propio hermano del mediocampista, Jordan, llegó a usar una camiseta en los juegos con el eslogan: “Liberen a Kobbie Mainoo”.
El jefe interino Carrick es un gran admirador de Mainoo.
Favour ha sido encontrado de nuevo bajo Carrick, con el ex centrocampista de los Red Devils habiendo admitido anteriormente ser un gran admirador. Carrick le dijo a su ex compañero de equipo Rio Ferdinand en septiembre de 2025, cuando no había manera de saber que pronto estaría al mando en Old Trafford: “Para un club tener un jugador que ha pasado por la academia y lo conoce, el Man United tiene que tener un elemento de eso. Siempre lo ha tenido, siempre debería tenerlo.
“Tener un talento así, como ya ha demostrado, hay que tener jugadores así. Ellos lo entienden, lo saben, construyamos alrededor de ellos. Definitivamente hay un lugar para él (Mainoo) allí, seguro.”
Cuestionado sobre dónde encajaría a Mainoo en sus planes, con preguntas sobre si es un No.6 o No.8, Carrick añadió: “Él es más un atacante. No lo veo como un mediocampista de contención. Está en esa línea más arriba donde necesita un poco más de libertad.
“Puede defender la línea más alta, pero creo que un poco más atrás, alrededor de los centrales, eso es algo completamente diferente. Lo veo jugando un poco más arriba y creando. Creo que tiene un futuro enorme. Realmente me gusta, solo necesita esa paciencia y un poco de suerte de nuevo.”
Casemiro se va; ¿Fernandes es el siguiente? Por qué el Man Utd debe retener a Mainoo
Mainoo se colocó un poco más atrás contra el City, permitiendo al capitán del club Bruno Fernandes avanzar y tener un impacto en el juego como un No.10 creador de juego. El United va a necesitar refuerzos en esa área del campo, ya que se ha anunciado que Casemiro dejará el club al final de la temporada.
El experimentado brasileño está viendo cómo su contrato se acaba, y no se negociará una extensión. Se marchará como agente libre en el verano, con interés ya manifestado desde la MLS y la Pro League saudí.
También se están haciendo preguntas sobre cuánto tiempo permanecerá Fernandes, siendo el portugués otro de los que ha atraído miradas admiradoras del Medio Oriente. Esa situación hace que sea aún más importante retener los servicios de Mainoo.
