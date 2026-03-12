Goal.com
خالد محمود

Artículos de خالد محمود
  1. FBL-EUR-C3-PANATHINAIKOS-REAL BETISAFP
    AntonyReal Betis

    «Hay que cambiar»: Antony se desahoga tras la derrota del Betis ante un Panathinaikos con diez jugadores.

    El extremo del Real Betis Antony ha exigido un periodo de intensa autocrítica tras la derrota por 1-0 del equipo ante el Panathinaikos, con diez jugadores, en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Tras ver cómo un penalti en los últimos minutos hundía al equipo de La Liga, el fracasado jugador del Manchester United envió un contundente mensaje a sus compañeros: «Tenemos que cambiar».

  3. Mbeumo-GabrielGetty
    J. GabrielB. Mbeumo

    Mbeumo da su veredicto sobre JJ Gabriel tras entrenar con la joven promesa del Manchester United.

    La cantera del Manchester United sigue produciendo talentos prometedores, pero pocos generan tanto revuelo como JJ Gabriel, de 15 años. Integrado en los entrenamientos del primer equipo bajo la dirección de Michael Carrick, el meteórico ascenso del adolescente le ha valido los elogios de Bryan Mbeumo. Sus compañeros de equipo ya lo ven como una futura superestrella tras sus destacadas actuaciones en la categoría sub-18.

  4. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    ArsenalPremier League

    Mikel: El Arsenal está «intentando hacer trampa» para ganar la Premier League.

    Jon Obi Mikel ha lanzado un duro ataque contra el Arsenal, afirmando que el líder de la Premier League está «intentando hacer trampa» para conseguir su primer título en décadas. El nigeriano, que ganó dos ligas con el Chelsea, calificó la dependencia del Arsenal de las jugadas a balón parado como «ilegal» y «fea» de ver, a pesar de que el equipo de Mikel Arteta ocupa actualmente el primer puesto de la tabla.

  5. Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
    G. ReitenNWSL

    La heroína del Chelsea femenino, Reiten, ficha por el Gotham FC de la NWSL

    La heroína del Chelsea Women, Guro Reiten, ha completado su traspaso al Gotham FC de la NWSL, poniendo fin a su legendaria estancia de siete años en el oeste de Londres. La noruega de 31 años se une al Gotham en calidad de cedida inicialmente, pero su contrato se convertirá en definitivo cuando expire su contrato con el Chelsea este verano. Tiene un acuerdo previo con el Gotham que la mantendrá en el club hasta 2029.

  6. FBL-ESP-LIGA-REALMADRIDAFP
    T. CourtoisX. Alonso

    Courtois responde a la sugerencia de que los jugadores del Real Madrid estuvieron detrás del despido de Alonso.

    Thibaut Courtois ha negado rotundamente las acusaciones de que las estrellas veteranas del Real Madrid orquestaron la destitución de Xabi Alonso. El excentrocampista blanco abandonó su cargo en enero tras un difícil comienzo de temporada, lo que dio lugar a especulaciones sobre el descontento de figuras clave del vestuario con su planteamiento táctico y sus métodos de entrenamiento.

  7. Depay-LingardGetty/GOAL
    J. LingardM. Depay

    Lingard revela que el consejo de Depay fue «el factor decisivo» para su fichaje por el Corinthians.

    En el Corinthians, Jesse Lingard se ha reunido con su antiguo compañero del Manchester United Memphis Depay, quien, según ha revelado ahora, desempeñó un papel clave a la hora de animarle a fichar por el equipo de São Paulo. Este reencuentro se produce tras la estancia de dos años de Lingard en Corea del Sur, en el FC Seúl, y supone una nueva y audaz aventura en Sudamérica, ya que ficha por el gigante brasileño como agente libre de alto perfil.

  9. FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
    E. HaalandBarcelona

    El agente de Haaland responde a la oferta de traspaso del candidato a la presidencia del Barça.

    La agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, ha respondido a la afirmación de Víctor Font de que el Barcelona está «trabajando» en un posible traspaso del delantero del Manchester City. Font, que actualmente compite con Joan Laporta por la presidencia del Barcelona, ha sugerido que Haaland podría ser tentado a abandonar el Etihad Stadium, pero Pimenta ha tratado de acallar cualquier especulación sobre su futuro.

  10. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    Liga de CampeonesManchester City

    Cómo afecta el conjunto de resultados de la UCL para los clubes de la PL a las plazas clasificatorias

    La Premier League, que aspiraba a asegurarse una quinta plaza para la Liga de Campeones la próxima temporada, ha recibido un duro golpe esta semana tras una serie de resultados desastrosos en la máxima competición europea. Las plazas europeas por rendimiento (EPS) de la UEFA se otorgan a los dos países cuyos clubes obtienen los mejores resultados en las tres principales competiciones europeas, pero la primera división inglesa se ve ahora en una situación delicada.

  1. FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
    F. ValverdeReal Madrid

    Valverde es «todo lo que un jugador del Madrid debe ser», afirma Arbeloa.

    El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, elogió efusivamente a Fede Valverde tras la contundente victoria por 3-0 sobre el Manchester City, y describió al centrocampista como el «referente» definitivo del club. Arbeloa destacó que Valverde encarna todas las cualidades que debe tener un jugador del Real Madrid y sigue siendo el abanderado definitivo de la era moderna tras su magistral actuación en la Liga de Campeones.

  2. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
    K. HjulmandArsenal

    «No es penalti»: el entrenador del Leverkusen se enfada por el empate tardío del Arsenal.

    El entrenador del Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, criticó duramente el polémico penalti en los últimos minutos que permitió al Arsenal escapar con un empate 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Aunque el danés elogió la disciplina mostrada por su equipo contra los Gunners en el BayArena, expresó su incredulidad por la actuación arbitral y describió el revés de última hora como un trago amargo en el partido inaugural de la eliminatoria.

  3. Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    K. HavertzArsenal

    Havertz se disculpa tras el empate del Arsenal con el Leverkusen

    Kai Havertz fue el protagonista en su emotivo regreso al BayArena, al convertir un polémico penalti en los últimos minutos que dio al Arsenal un empate a 1-1 contra el Bayer Leverkusen. El internacional alemán salió del banquillo para negar a su antiguo equipo una famosa victoria en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Aunque dio un paso al frente para asegurar el resultado, Havertz admitió sentir pena por sus antiguos compañeros tras su decisivo gol.

  4. GFX Kasper Hjulmand Nicolas Jover Getty/GOAL
    Bayer LeverkusenArsenal

    El entrenador del Leverkusen comparte un momento con el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal tras un gol de córner.

    El Bayer Leverkusen logró sorprender al Arsenal utilizando el arma especial del equipo londinense, al marcar desde un saque de esquina en el partido disputado el miércoles por la noche. El cabezazo llevó al entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, a compartir un momento memorable con el entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, ya que el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones terminó en empate 1-1 en el BayArena.

  5. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    A. GriezmannOrlando City

    Griezmann explica por qué rechazó fichar por la MLS

    Antoine Griezmann ha roto finalmente su silencio respecto a los intensos rumores que le vinculan con un fichaje estrella por el Orlando City de la MLS. A pesar del gran interés mostrado por Norteamérica, el delantero francés ha confirmado su intención de permanecer en el Metropolitano, donde sigue consolidando su estatus como leyenda de todos los tiempos de Los Rojiblancos, asegurándose así de seguir siendo el principal referente del club.

  6. Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
    P. GuardiolaManchester City

    Guardiola habla sobre su salida del Manchester City y su retirada

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre su futuro en el Etihad Stadium, dejando entrever que su legendaria carrera como entrenador podría estar llegando a su fin natural. El técnico de 55 años, que ha transformado el panorama del fútbol inglés desde 2016, tiene contrato hasta 2027, pero los rumores sobre una posible salida anticipada siguen cobrando fuerza.

  7. FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP
    A. DaviesBayern Múnich

    Davies, Musiala y Urbig, fuera del Bayern

    El departamento médico del Bayern de Múnich confirmó el miércoles que Alphonso Davies, Jonas Urbig y Jamal Musiala estarán fuera de juego durante un tiempo tras haber tenido que abandonar el terreno de juego durante la victoria por 6-1 en la Liga de Campeones contra el Atalanta. La noticia ha ensombrecido la plantilla de Vincent Kompany, ya que el informe oficial del club confirmó que Davies sufrió una distensión muscular en el tendón de la corva derecho durante la segunda parte del encuentro europeo en Bérgamo, lo que supone un importante revés para el líder de la Bundesliga en un momento crucial de la temporada.

  8. FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP
    IranWorld Cup

    Irán se retira del Mundial, según el ministro de Deportes.

    La participación de Irán en la Copa Mundial de 2026 se ha visto seriamente comprometida tras las explosivas declaraciones del ministro de Deportes del país. A solo tres meses del inicio del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Ahmad Donyamali declaró a la televisión estatal que el equipo no viajaría debido al conflicto militar en curso entre Estados Unidos e Israel.

  9. AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
    Real MadridL. Modric

    Rakitic: La salida de Modric es un gran error para el Madrid

    El exjugador del Barcelona y del Sevilla Ivan Rakitic ha criticado la decisión de permitir que Luka Modric abandone el Real Madrid para fichar por el AC Milan, calificando la marcha del maestro como una pérdida significativa. Rakitic expresó su incredulidad ante el hecho de que se haya permitido que un jugador de la calidad y la trayectoria de Modric abandone el Bernabéu a pesar de seguir rindiendo a un nivel excelente.

  10. FBL-FRA-CUP-LYON-LENSAFP
    EndrickLyon

    El entrenador del Lyon defiende a Endrick en medio de su mala racha

    El entrenador del Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, ha salido en defensa de Endrick, calificando de «muy injusta» y reaccionaria la creciente presión sobre el brasileño. Aunque el fichaje del jugador de 19 años procedente del Real Madrid se consideró una jugada maestra para salvar su carrera, ha sido la inquebrantable confianza de Fonseca en el joven lo que ha marcado su integración en el fútbol francés durante este difícil periodo.

