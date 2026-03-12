خالد محمود

Davies, Musiala y Urbig, fuera del Bayern

El departamento médico del Bayern de Múnich confirmó el miércoles que Alphonso Davies, Jonas Urbig y Jamal Musiala estarán fuera de juego durante un tiempo tras haber tenido que abandonar el terreno de juego durante la victoria por 6-1 en la Liga de Campeones contra el Atalanta. La noticia ha ensombrecido la plantilla de Vincent Kompany, ya que el informe oficial del club confirmó que Davies sufrió una distensión muscular en el tendón de la corva derecho durante la segunda parte del encuentro europeo en Bérgamo, lo que supone un importante revés para el líder de la Bundesliga en un momento crucial de la temporada.