خالد محمود

Traducido por

Explicación: Por qué Erling Haaland ha quedado fuera de la convocatoria del Manchester City para el partido contra el Newcastle, a pesar de que el delantero no sufre ninguna lesión

Los aficionados del Manchester City se llevaron una sorpresa el sábado por la tarde cuando se dieron a conocer las alineaciones para el partido de la quinta ronda de la FA Cup contra el Newcastle United. El delantero estrella Erling Haaland no figuraba en la convocatoria, lo que suscitó inmediatamente preocupaciones sobre su estado físico de cara a una serie de partidos cruciales para el club. El delantero noruego se ha perdido dos de los últimos tres partidos de los Blues.

  • Haaland, fuera del equipo para garantizar su estado físico para el partido contra el Madrid.

    Esta ausencia se debe a una lesión en el tobillo que sufrió durante un entrenamiento la semana pasada y que le impidió jugar en la victoria contra el Leeds, a pesar de su breve y laborioso regreso durante el empate 2-2 contra el Nottingham Forest a mitad de semana. Con el crucial partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el próximo miércoles, la decisión de dejar al delantero estrella fuera del viaje a St James' Park subraya la cuidadosa gestión de su condición física durante una etapa exigente de la temporada.

    Descanso estratégico para el noruego

    A pesar de la alarma inicial en St James' Park, se entiende que Haaland no ha sufrido una nueva lesión. En cambio, el Manchester Evening News informa que Pep Guardiola ha optado por un enfoque cauteloso, dando prioridad al buen estado físico del delantero a largo plazo para el próximo enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Guardiola restó importancia a las preocupaciones, indicando que la atención se centra en que Haaland entrene bien antes del miércoles, en lugar de sentarse en el banquillo en Newcastle.

  • Rotación masiva de Guardiola

    La ausencia de Haaland formó parte de una serie de cambios radicales realizados por Guardiola. Omar Marmoush ha sido el encargado de liderar la delantera, mientras que Savinho y Jeremy Doku han sido titulares tras recuperarse de sus lesiones. En el centro de la defensa, John Stones ha recibido el brazalete de capitán, ya que Matheus Nunes sigue siendo el único superviviente de la alineación de entre semana que conserva su puesto en el equipo.

    La mirada puesta en el Bernabéu

    La intensa rotación pone de relieve el equilibrio que mantiene Guardiola mientras el City sigue luchando en tres frentes. A pesar de los cambios, el entrenador del City insistió en que la FA Cup sigue siendo una prioridad. El viernes, Guardiola declaró: «¿Cuántas finales y semifinales hemos jugado en los últimos años? Muchas. Eso significa que la FA Cup es muy importante. Vamos a viajar a Newcastle para ganar el partido y pasar a la siguiente ronda».

0