Conocé cuáles son las mejores apps de apuestas deportivas para que compares, elijas y te registres en la más conveniente de Argentina

Mejores aplicaciones de apuestas deportivas

Probamos las cuatro mejores apps de apuestas deportivas disponibles en Argentina y comparamos algunas características básicas que nos permitieron establecer, desde nuestra opinión, cuáles son las más recomendables. Esto no quiere decir que no existan otras opciones, ya que la variedad y ventajas que están disponibles en el mercado también son muy buenas.

Las mejores aplicaciones de apuestas deportivas 1 - bet365 2 - Codere 3 - Betsson 4- Betwarrior Bono de bienvenida Consultar en la web del operador para más detalles. 4/5 Hasta $ 10.000 3/5 Hasta $ 10.000 4/5 100% del bono. Consultar en la web del operador para detalles. 3/5 Compatibilidad 4/5 3/5 4/5 3/5 Características 4/5 4/5 4/5 3/5 Experiencia de usuario 4/5 3/5 4/5 3/5 Nuestra puntuación 4/5 3,5/5 4/5 3/5



Este bono sólo está vigente para clientes que se registran por primera vez. Válido únicamente para mayores de 18 años. Se aplican más términos y condiciones. Consulte la web oficial del operador. Para obtener el bono hay que realizar un 1er depósito en la cuenta de mínimo $500. El jugador deberá apostar el 100% de la cantidad depositada a cuota mínima 2,5 que pueden ser una o varias apuestas simples o combinadas. El cliente obtiene un 100% de su 1er depósito hasta $10.000 en freebets. Consulte la web del operador. Sólo disponible para clientes que nunca hayan recibido una oferta de bienvenida. Para obtener el bono, deberá hacer un depósito mínimo de $1000. Es necesario activar el bono antes de apostar, caso contrario, tendrá que realizar un nuevo depósito. Oferta exclusiva para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Se aplican más términos y condiciones. Consulte la web del operador. El bono de bienvenida se limita a uno por persona, en el caso de sospechar que el bono es reclamado para el beneficio del mismo cliente más de una vez, podrán retirar la disponibilidad del bono, anular las apuestas realizadas y confiscar las ganancias del bono utilizado. Se aplican más términos y condiciones. Consulte la web del operador.

Top 4 mejores apps de apuestas deportivas 2023

Teniendo en cuenta el listado de las mejores apps de apuestas en Argentina, analicemos una por una las características y fortalezas de cada aplicación.

bet365: la aplicación de apuestas deportivas más reconocida del mercado

La casa de apuestas bet365 es una de las más conocidas, ya que se destaca por la amplia variedad de mercados de apuestas de deportes y la cobertura de eventos más importantes a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, cabe destacar que también permite crear apuestas personalizadas, en total podrá incluir hasta 12 mercados en un mismo partido.

bet365 es una de las aplicaciones de apuestas deportivas más populares del mercado ya que su descarga es muy sencilla y está disponible para los sistemas operativos Android y iOS.

Dentro de unas de las mejores apps de apuestas está disponible, además de las diferentes opciones para apostar, los métodos de pago y el centro de atención al cliente en el caso de necesitar soporte.

Codere: la app de apuestas deportivas con mayor accesibilidad y diseño

La plataforma de la casa de apuestas Codere es una de las más amigables para quienes ingresan por primera vez a la app, su organización es muy sencilla y resulta fácil acceder a los diferentes mercados de apuestas.

Dentro de la aplicación, se encuentran las diferentes disciplinas deportivas disponibles para apostar, entre ellas, fútbol, tenis, baloncesto y para quienes quieren disfrutar de otras opciones, también cuenta con un casino en vivo. El usuario de esta app también podrá disfrutar de la transmisión en directo de los mejores eventos y conocer cuáles son las apuestas más destacadas.

Como otra de las mejores apps de apuestas puede descargarse desde Play Store para aparatos móviles que utilizan el sistema operativo Android o desde App Store si usa iOS, así, podrá ingresar a la plataforma desde la comodidad de su teléfono.

Betsson: el mejor bono de bienvenida

Dentro de todas las mejores apps de apuestas mencionadas anteriormente, verificamos que Betsson es la aplicación de apuestas que ofrece el mejor bono de bienvenida, ya que permite duplicar hasta $10.000 tu primer depósito.

Otro punto a favor de esta app de apuestas deportivas es que al activar tu cuenta y tener saldo disponible o hacer una apuesta, podés acceder a las transmisiones en vivo de los mejores torneos como la Copa Libertadores y la Copas Sudamericana, así como también de los eventos más importantes de la liga.

La descarga de la aplicación de Betsson sólo está disponible para celulares con el sistema operativo Android. La app de apuestas deportivas te permitirá una navegación más ágil, buscar y filtrar los juegos con más facilidad, jugar en modo oscuro, seleccionar y guardar tus juegos preferidos y realizar depósitos y retiros de forma rápida.

Betwarrior: el mejor en variedad de mercados de apuestas

Betwarrior es el sponsor de las selecciones argentinas de fútbol, tenis y hockey, por lo tanto, al ingresar a la aplicación de apuestas de Betwarrior, podemos verificar que cubre todos los eventos relacionados al seleccionado argentino. Sin embargo, también tiene cobertura en otros deportes menos populares como dardos, deportes de invierno, cricket, bádminton, entre otros.

Al igual que en las otras mejores apps de apuestas deportivas, es posible seguir en vivo los diferentes torneos internacionales como la Copa Mundial o la Copa Libertadores.

Para mejorar tu experiencia en la plataforma, podés descargar la app de apuesta deportiva para Android o desde App Store.

Qué tener en cuenta para elegir una app

La gran disponibilidad de aplicaciones de apuestas deportivas presentes en Argentina nos coloca en la difícil tarea de elegir cuál es la mejor apps de apuestas de todas para comenzar a utilizarla, por ese motivo, pensamos que lo ideal es conocer los puntos más importantes a tener en cuenta para realizar la elección. También podés revisar nuestra opinión de las mejores casas de apuestas en Argentina.

Practicidad en el diseño: una plataforma fácil de manejar con los botones principales y un menú donde se pueda visualizar rápidamente las diferentes opciones y atajos, principalmente, si es la primera vez que usas la aplicación de apuestas.

Bono de bienvenida: si existiera algún bono extra para aquellos clientes nuevos que utilicen la aplicación por primera vez, sería ideal, pero, en general, es difícil de conseguir. Sin embargo, todos los bonos, incluyendo el de bienvenida son compatibles con las apps.

Variedad en el mercado de apuestas: aquellas aplicaciones deportivas que nos permitan apostar en diferentes mercados son los más atractivos, tienen un punto a favor aquellas apps que nos permiten crear apuestas personalizadas.

Streaming y apuesta en vivo: son las más interesantes ya que es posible seguir las transmisiones en directo de los torneos más importantes a nivel nacional e internacional. Por otra parte, en juegos como el casino, nos brinda mayor seguridad al poder realizar un seguimiento en vivo de las apuestas.

Métodos de pagos: las mejores apps de apuestas deportivas aceptan diversas opciones de pago que son rápidos, fáciles y seguros.

Retiro anticipado: El Cash out es la posibilidad de realizar una cancelación anticipada cuando una apuesta no está saliendo del todo bien, pero esto es difícil de encontrar en una app de apuestas deportivas, aunque, no imposible.

¿Cómo registrarse en una app de apuestas deportivas?

Para poder disfrutar de las mejores apps de apuestas deportivas para apostar, consultar su saldo, canjear bonos especiales y conocer las promociones vigentes, es necesario seguir una serie de pasos que permitirán comenzar a operar con la aplicación:

1- Ingresá a las mejores apps de apuestas deportivas correspondiente a la casa de apuestas con la que querés operar a través del enlace que te ofrecemos.

2- Descargá la aplicación de apuestas dependiendo del sistema operativo (Android o iOS)

Tené en cuenta que Google Play Store no acepta app que ofrecen juegos con dinero real, por lo que será necesario permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

3- Comenzá a crear tu cuenta introduciendo tu información personal.

4- Digitá el código de bono/promoción en el caso de ser necesario.

5- Leé los términos y condiciones de la app de apuestas deportivas.

6- Finalizá la configuración de tu cuenta.

7- Realizá tu primer depósito para hacer tu primera apuesta.

8- Verificá que tu primera apuesta cumpla los requisitos para recibir el bono de bienvenida que ofrecen las mejores apps de apuestas.

¿Cuáles son las ventajas de apostar desde el celular?

Actualmente muchos usuarios prefieren el uso de las aplicaciones por la comodidad que ofrecen al momento de operar.

Contar con las mejores apps de apuestas tiene las siguientes ventajas que vamos a detallar:

Podés apostar desde el lugar donde estés y en cualquier horario, sólo es necesario contar con internet móvil.

Es posible guardar tus juegos favoritos para tenerlo siempre a mano, algunas de las mejores apps de apuestas permiten continuar jugando desde donde lo dejaste.

Realizar depósitos y retiros de forma rápida a través de los botones de atajos.

Activar las notificaciones para no perderte las últimas novedades y conocer cuál es el momento indicado para realizar tus apuestas.

Navegación rápida: las mejores apps de apuestas cuentan con una interfaz liviana que permite una respuesta veloz y sin ocupar mucha memoria en tu teléfono móvil.

¿Puedo utilizar un código promocional desde la app?

Por supuesto, las mejores apps de apuestas ofrecen códigos promocionales que son compatibles tanto en su versión web como en su aplicación oficial, sin embargo, algunas casas de apuestas ofrecen bonos especiales para sus diferentes versiones, sólo debe ingresar el código correspondiente al momento del registro.

¿Es posible descargar una aplicación no autorizada en Argentina?

Las mejores apps de apuestas están autorizadas y poseen licencia para operar en Argentina, sin embargo, como indicamos anteriormente, en el caso de Google Play Store hay algunas restricciones, por lo que al instalar la app tendrá que permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

Por otra parte, te recomendamos que no realices ninguna descarga de aplicaciones de casas de apuestas deportivas que no conozcas por cuestiones de seguridad.

¿Es seguro utilizar una app de apuestas en Argentina?

Sí, las mejores apps de apuestas tienen el nivel de seguridad necesarios para proteger los datos de los usuarios, como comentábamos anteriormente, sólo recomendamos bajar las aplicaciones con licencia de Argentina.

¿Las probabilidades son las mismas en la aplicación?

Exacto, las probabilidades son las mismas tanto en su versión web como en la aplicación, inclusive las mejores apps de apuestas poseen bonos extras para quienes utilicen la versión móvil.

¿Es necesaria una app para apostar?

No es necesario descargar la app para realizar apuestas, pero sí las recomendamos para mejorar tu experiencia como usuario por ser más rápidas y cómodas.

Conclusión Final

En resumen, en Argentina existen muchas plataformas que están desarrollando sus mejores apps de apuestas, dependiendo de tus preferencias y siguiendo los pasos que indicamos, podrás elegir aquella que te parezca más ventajosa.