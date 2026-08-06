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¿Cuáles son los beneficios del código promocional Betsson en agosto 2026?

El operador ofrece numerosos beneficios para los nuevos usuarios de esta plataforma de apuestas. A continuación, te detallamos las distintas promociones disponibles:

Bono Detalles de la promo Activá la Promoción Deportes Depositá y duplicá tu primer depósito hasta $350.000 Accedé a la promo Casino ¡Duplicá hasta $350.000 el primer depósito + 200 giros gratis! Accedé a la promo Combinada Segura Recuperá hasta $15.000 si perdés Accedé a la promo

Aprovechá el bono de deportes

Para conseguir duplicar tu primer depósito, hasta $350.000, deberás seguir unos sencillos pasos. Primero, registrate al abrir tu cuenta en Betsson. Posteriormente, verificá tu cuenta y realizá un depósito de $500 o más. Ya sólo te quedará activar el bono que conseguiste con el código, que podrás utilizar en tus apuestas para, entre otros, deportes como:

Fútbol

Básquet

Tenis

eSports

Artes Marciales Mixtas

Fútbol americano

Boxeo

Promociones de Betsson para usuarios antiguos

Participá en la Combinada Segura. Podés conseguir la devolución de dinero hasta $15.000 en efectivo si falla una de tus predicciones en la combinada. Para ello, debés construir tu combinada con un mínimo de 5 elecciones (sólo en mercados de ganador de partido) y aplicá el seguro marcando la casilla en el cupón. Tené en cuenta que la cuota mínima por selección es de 1,4 y la cuota mínima total de 5,3+. Apuesta mínima es de $200. Para más información, leer los términos y condiciones en la web oficial de Betsson.

Evento recomendado: Argentinos Juniors vs Racing Club – 09/08/2026

Apostá por Ambos equipos marcan a cuota 1.82 con Betsson.

Argentinos Juniors continúa destacándose por su intensidad y su capacidad para generar ocasiones como local, mientras que Racing llega con un plantel de jerarquía ofensiva y experiencia en este tipo de compromisos. Ambos equipos han mostrado un rendimiento competitivo en las últimas semanas, aunque también concedieron espacios defensivos frente a rivales de buen nivel.

La apuesta por Ambos equipos marcan tiene respaldo en el estilo de juego de ambos conjuntos. Argentinos suele asumir protagonismo desde el inicio, mientras que Racing dispone de variantes ofensivas suficientes para aprovechar cualquier desajuste. Además, los enfrentamientos entre equipos con propuestas ofensivas similares suelen ofrecer llegadas en ambos arcos. Salvo bajas importantes de último momento, el escenario favorece un intercambio constante de ataques.

Se espera un partido entretenido, con mucha intensidad en el mediocampo y varias situaciones de peligro. El aspecto psicológico también jugará un papel importante, ya que ambos buscarán consolidarse en la parte alta de la tabla. Si el marcador se abre durante la primera mitad, el encuentro puede volverse todavía más dinámico. Por eso, Ambos equipos marcan a cuota 1.82 en Betsson representa una apuesta con argumentos sólidos y una cuota interesante.

Bono de Casino Betsson Argentina: Duplicá tu Primer Depósito hasta $350.000

Betsson Argentina ofrece un atractivo bono de bienvenida para casino que duplica tu primer depósito hasta $350.000, más 200 giros gratis de $60 cada uno. Para activar esta promoción, necesitás depositar un mínimo de $500 y reclamar el bono dentro de los 14 días posteriores a tu registro. El bono tiene un requisito de apuesta de 35 veces que debe completarse en un plazo de 7 días para poder liberar las ganancias. Esta oferta está disponible para mayores de 18 años y representa una excelente oportunidad para comenzar tu experiencia en el casino online de Betsson con un saldo incrementado y tiradas gratis para explorar sus juegos.c

¿Por qué usar el bono cuando te inscribas?

Aprovechalo y disfrutá de varias ventajas con esta promoción para nuevos clientes:

Ingresar en una de las webs de apuestas más reconocidas del mundo.

Operador fiable y con apuestas seguras.

Increíble variedad de deportes y mercados para los pronósticos con bonificación.

Acceso a otros bonos interesantes para apuestas y casino.

Válido para aprovechar desde la versión para computadora o para celular.

Métodos de pago para activar el código Betsson

Recordá que el bono requiere un depósito mínimo de $500 o más. Para ingresar, disponés de varios métodos de pago. (Depósitos hechos por Skrill o Neteller no cuentan para el bono de casino). Son métodos válidos, entre otros:

Tarjetas de crédito Visa, MasterCard, Maestro

Cupón de pago Voucher

AstroPay

DEBIN

Pago 24

Cobro Express

Mercado pago

Términos y condiciones del bono Betsson

Es recomendable leer atentamente los términos y condiciones de la oferta. En este caso, conviene destacar los siguientes elementos:

Se trata de una promoción de bienvenida exclusiva para nuevos usuarios registrados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El depósito mínimo requerido para acceder a la oferta es de $500, y el monto máximo del bono es del 100% hasta $350.000.

Una vez acreditado el depósito, tenés 14 días para activar el bono de Apuestas Deportivas. Podrás utilizarlo en apuestas pre partido o en vivo, con cuotas desde 1.80 o superiores.

El bono solo se puede activar una vez por cuenta.

Las ganancias obtenidas con el bono se mantendrán retenidas hasta que completes los requisitos.

Las ganancias obtenidas con el bono se mantendrán retenidas hasta que completes los requisitos. Para liberar el bono y convertirlo en efectivo, deberás apostar 8 veces el monto recibido (Rollover 8x), en apuestas que cumplan con las condiciones indicadas.

Importante: esta promoción es válida únicamente en el primer registro en la plataforma. Si ya tuviste una cuenta anteriormente en la provincia, no podrás acceder al bono.

Existen más condiciones y es recomendable leerlas en la web de Betsson. También te recordamos que practiqués un juego responsable y seguro, evitando conductas compulsivas.

Nuestra experiencia con Betsson

El proceso de activación del código ha resultado bastante sencillo y rápido, una vez leídas y entendidas las condiciones y los términos. La información para el registro es básica y el proceso está bien explicado en la web de Betsson. Una vez activado y reclamado, tras la verificación de la cuenta y el depósito, se puede utilizar el código promocional Betsson en apuestas para deportes muy diversos. Eso sí, conviene estar atento y no dejar pasar más de 14 días para reclamarlo.

Hemos elegido la Premier League para pronosticar con esta promoción, en los últimos partidos, y ha dado sus frutos; así como también, en las pasadas jornadas de LaLiga en España. En ambos casos, se ha producido un aumento de las ganancias cuando se ha acertado en el pronóstico.

Preguntas frecuentes

+ ¿Se puede activar el bono de registro desde la app?

Tal y como se indica en el apartado de términos y condiciones del bono: “Las ofertas están disponibles para la versión de PC y celular del sitio Betsson”. Para ello, deberás disponer de un celular con el sistema operativo Android y descargar la app (recomendamos el enlace de descarga de la web oficial de Betsson).

+ ¿Quién puede reclamar el código promocional?

Sólo pueden acceder al bono aquellos jugadores, usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se registren por primera vez y hagan su primer depósito en la cuenta del operador con un mínimo de $500. Pero recordá que tendrás 14 días como máximo para reclamarlo después de acreditar el depósito.

+ ¿Puedo combinar varios códigos promocionales de Betsson en Argentina?

El código Betsson está diseñado para los nuevos clientes de la web y sólo sirve para la primera vez que se registran y hacen el ingreso; por tanto, es difícil que se pueda combinar con otro código promocional. No obstante, recomendamos leer atentamente el apartado de términos y condiciones del bono Betsson en su web oficial, para ampliar esta información.