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Premier League

Premier League Resumen

Harry Kane MLS David Beckham

Traspaso a la MLS y regreso a Inglaterra: predicciones sobre el futuro de Kane

Dietmar Hamann, exestrella del Bayern de Múnich, ha dicho a GOAL que Harry Kane podría marcharse a la MLS «cuando tenga 35 años», mientras que también se espera que un regreso a Inglaterra forme parte del futuro del delantero récord. Por ahora, se espera que el prolífico atacante, después de dos títulos de la Bundesliga en Alemania, amplíe un contrato en el Allianz Arena al que solo le quedan 12 meses.

H. KaneMajor League Soccer
Lewis Hall Manchester United crest 2026

«Duplicadme el sueldo»: por qué Hall está considerando un traspaso al Manchester United

Lewis Hall se ha convertido en un objetivo de fichaje para el Manchester United, y Chris Waddle ha explicado a GOAL por qué la oportunidad de «duplicar» su salario resultará un aliciente evidente para el lateral izquierdo del Newcastle. En St James’ Park se está produciendo una salida masiva de talento, tanto dentro como fuera del campo. Existe la posibilidad de que un defensa internacional con Inglaterra forme parte de ese proceso.

L. HallManchester United
Michael Carrick Manchester United crest

¡Ganar o reventar! Carrick lanza una advertencia al Manchester United sobre los títulos

Michael Carrick ha contribuido a cambiar el rumbo del Manchester United, pero Lee Sharpe ha lanzado una advertencia con sabor a títulos al nuevo entrenador permanente del club inglés. El regreso a la fiesta de la Champions League se disfrutará en 2026-27, pero la presión aumentará sobre el hombre al mando si los grandes trofeos se le escapan en las competiciones nacionales y continentales.

Manchester UnitedM. Carrick
Eddie Howe Newcastle

¿El próximo trabajo de Howe? Aconsejan al exentrenador del Newcastle que deje Inglaterra

Eddie Howe está considerado como un futuro seleccionador de Inglaterra, pero la leyenda del Newcastle Chris Waddle ha dicho a GOAL que el exentrenador de las Urracas debería plantearse marcharse al extranjero para su próximo trabajo. El técnico, de 48 años, se ha quedado disponible de forma sorprendente, y ahora se están valorando opciones que permitan reforzar un currículum como entrenador que ya es impresionante.

E. HoweNewcastle
Paul Mullin Wrexham GFX

El «cruel fútbol» juega en contra de la leyenda del Wrexham Mullin

Paul Mullin es una leyenda del Wrexham, pero hay poco espacio para el sentimentalismo en el deporte profesional y el exjugador del Wrexham Lee Trundle ha admitido a GOAL que el fútbol puede ser «cruel». Este verano se han tomado más decisiones difíciles en el norte de Gales, con un delantero del ascenso que marcó 110 goles para el club viendo rescindido su contrato de mutuo acuerdo.

WrexhamP. Mullin
David Raya Arsenal Premier League trophy 2025-26

Apoyan a Raya, portero del Arsenal, para hacer historia con el Guante de Oro de la Premier League

El rey de las porterías a cero, David Raya, cuenta con respaldo para hacer historia en la Premier League en 2026-27, y el exguardameta del Arsenal Graham Stack explica a GOAL por qué el número 1 de los Gunners es el favorito para ganar un cuarto Guante de Oro consecutivo. El internacional español Raya ha dominado en ese apartado, al tiempo que conquistaba un título nacional, y ahora tiene a su alcance un lugar en los libros de historia.

D. RayaArsenal
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Premier League, partidos y resultados

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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Bournemouth crestBournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton crestBrighton00000000
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