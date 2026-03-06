Getty Images Sport
La leyenda del Manchester United es despedida de su cargo internacional tras negarse a aceptar una reducción salarial tras el desastre en la clasificación para el Mundial
El exdelantero del Manchester United no logra cumplir su sueño de disputar el Mundial
Yorke asumió el cargo en noviembre de 2024 con grandes esperanzas de llevar a su país a la escena mundial, reflejando su éxito como jugador durante la histórica participación en la Copa Mundial de 2006, pero el equipo finalmente terminó tercero en su grupo de clasificación.
Yorke se marcha tras la revisión de Trinidad y Tobago
La Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago (TTFA) confirmó que el técnico de 54 años dejó oficialmente su cargo a finales de febrero. Según se informa, el punto de fricción fue una propuesta de reducción salarial tras el fracaso del equipo en clasificarse para la Copa del Mundo. En un comunicado oficial, la TTFA explicó: «Tras la conclusión de la reciente campaña de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA... el Comité Ejecutivo de la TTFA llevó a cabo una revisión exhaustiva de la campaña y de la dirección general del programa de la selección masculina senior, incluyendo su estructura técnica y su marco financiero».
Las negociaciones del contrato llegaron a un punto muerto.
El órgano rector dejó claro que la realidad financiera de estar a cargo de la selección nacional había cambiado, y el Daily Mail sugirió que Yorke había rechazado rotundamente una reducción salarial. La declaración continuaba: «Posteriormente, se mantuvieron conversaciones entre la TTFA y el Sr. Yorke sobre el futuro del cargo... ambas partes fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre los términos propuestos en este momento, y se decidió de mutuo acuerdo separar caminos». A pesar de la ruptura, la federación agradeció a Yorke su «compromiso» y señaló que la puerta sigue abierta para un futuro diálogo.
Una carrera como entrenador que ha tenido dificultades para despegar.
Esto supone otra breve etapa para Yorke, cuyo único otro cargo directivo de alto nivel fue en el equipo australiano Macarthur FC. Aunque ganó la Copa de Australia con ese equipo, su etapa terminó de forma controvertida tras una batalla legal por su despido. Yorke sigue siendo una figura legendaria en su país natal, con 72 partidos internacionales, pero el gran jugador del Manchester United se encuentra ahora de nuevo en el desierto directivo, mientras comienza la búsqueda de su sucesor.
