Te contamos todo lo que debes saber y cómo usar el código bonus bet365 Argentina

Los argentinos ya podemos disfrutar del código bonus bet365 ofrecido por la plataforma de apuestas bet365. Para aprovechar del código promocional bet365 Argentina disponible para +18 te comentamos las características y los TyCs aplicables.

Cómo usar el código bonus bet365

Para poder sacar provecho del código bonus bet365 es necesario que sigas algunas pautas que te detallamos a continuación:

1- Acceder a la página web de bet365 y localizar el botón “regístrate”.

2- Completar el formulario de registro con tus datos personales.

3- Configurar la cuenta con usuario y contraseña.

4- Digitar en el espacio correspondiente el código bonus bet365

5- Leer y aceptar los términos y condiciones del código bonus bet365.

¡Listo! Ya podés aprovechar los beneficios del código promocional bet365

El código de bonificación código promocional bet365 se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Dónde usar el código bonus bet365 Argentina

Cuando te registres en la página y uses el código bonus bet365 Argentina, podrás acceder a varios beneficios, veamos entonces, dónde usar el código bono bet365.:

Actividades Valor del bono Recibí el bono bet365 Apuestas deportivas Hasta $7.500 en bonos de apuesta para clientes nuevos de bet365.



Ingreso mín. $500. Podrá utilizar los bonos de apuesta una vez determinadas las apuestas del valor de su ingreso válido. Se aplican cuotas mínimas y exclusiones de apuesta. Las ganancias no incluyen el importe de los bonos de apuesta. Se aplican límites de tiempo y condiciones. 365GOAL Casino Gran variedad de juegos disponibles. 365GOAL App Gran variedad de oferta deportiva y de casino. 365GOAL

Bono de bienvenida bet365 en Apuestas deportivas

La casa de apuestas bet365 ofrece una gran variedad de mercados en lo que respecta a apuestas deportivas, por lo que si sos usuario nuevo, mayor a 18 años y cumplís con los requisitos de los términos y condiciones, podés aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el código bonus bet365

Cuando ingreses a la plataforma, vas a ver que bet365 tiene una lista ordenada de los mercados de deportes que tiene disponible, como, por ejemplo, básquet, boxeo, Esports, rugby, tenis y el infaltable fútbol, entre otros. Podes consultar la lista completa en el sitio web del operador.

Para que no te pierdas los mejores eventos, bet365 destaca los torneos más importantes que se están jugando para que puedas seguirlos sin problemas, como, por ejemplo, Mundiales, Ligas profesionales, Nacional B y más.

La cantidad del bono de bienvenida deportivo del código bonus bet365 está en línea con el promedio del mercado. Para obtener más información, puede consultar un ejemplo de referencia de bonificación deportiva.

Términos y condiciones para activar código bonus bet365 de apuestas deportivas

Para poder beneficiarte del código bonus bet365 es necesario que leas los términos y condiciones para cumplir con los requisitos de la activación. Estos son los T&C de bet365 bono de bienvenida:

La oferta sólo es válida para nuevos clientes que realicen un ingreso válido mínimo de $500 o más y soliciten la oferta dentro de los 30 días desde su registro. El jugador recibirá un 100% del valor en créditos de apuestas hasta un máximo de $7500 . Al momento de solicitarlo, los créditos de apuestas se abonarán en el saldo de la cuenta y no se podrán retirar.

. Al momento de solicitarlo, los créditos de apuestas se abonarán en el saldo de la cuenta y no se podrán retirar. Para liberar sus créditos de apuesta y usarlos, es necesario hacer apuestas válidas del monto de su ingreso válido (máximo de $7.500), determinadas en un plazo máximo de 1 mes tras solicitar el bono. Solo serán contadas para estos requisitos las apuestas válidas que hayan sido determinadas después de solicitar la promoción.

Los métodos de pago Astropay Card, Neteller, paysafecard, Skrill, Skrill 1-Tap y el resto de las tarjetas prepago (si están disponibles) no podrán ser utilizadas para el ingreso válido. Para liberar el código bono bet365 es necesario que las apuestas cumplan con los siguientes requisitos: Tienen que incluir por lo menos una selección con cuotas de 1.20 (1/5) o superior. Solamente cuenta la apuesta acumulativa más alta hecha a una selección individual en una combinación de mercado/encuentro para el requisito de determinación de las apuestas. Si una apuesta se cerró parcialmente, solo se contará la cantidad de la apuesta que esté activa. Si una apuesta fue editada utilizando la opción 'Editar apuestas', solo será calculado el nuevo importe en base a la nueva apuesta. No serán contadas las apuestas cerradas en su totalidad, los juegos instantáneos, las apuestas a productos de juego, apuestas anuladas, las apuestas en vivo determinadas como empate (push) y las participaciones en 'Fantasy Sports'. No es posible retirar los créditos de apuesta, y los importes de sus créditos de apuesta no se incluyen en las ganancias. Cualquier ganancia que obtenga de créditos de apuesta realizados se sumarán a su saldo a retirar. No podrán ser utilizados los créditos de apuesta en ciertos productos, ofertas/promociones y tipos de apuesta. Si su cuenta se encuentra inactiva por un periodo de 3 meses, perderá sus créditos de apuesta y se eliminarán.



La casa de apuestas bet365 puede cambiar estas condiciones por lo que recomendamos consultar los términos y condiciones de manera más completa en la web oficial del operador.

Otras promociones de Bet365 Argentina

Bonificación de hasta el 70% en combinadas ganadoras

Este bono bet365 es válido para cualquier evento MMA y algunos de fútbol americano, básquetbol, hockey sobre hielo, béisbol y básquetbol. El código bonus bet365 consiste en un bono extra entre 5% y 70% sobre las ganancias si una apuesta tiene éxito, la cantidad dependerá del número de selecciones.

El bono bet365 solo está disponible para clientes nuevos y elegibles siendo el valor máximo que puede recibir de $150.000. La parte de bono de las ganancias netas serán abonadas en la cuenta 24 horas después del momento en que se juegue su selección final.

Para más información, puede consultar en la página web del operador.

Bono de combinadas de tenis hasta 70%

Al igual que el bono bet365 anterior, la oferta es válida para clientes nuevos y elegibles. El código bono bet365 consiste en un bono extra entre 5% y 70% a sus ganancias dependiendo del número de selecciones.

Para activar el bono bet365 debe hacer una apuesta combinada de 2 o más selecciones de tenis en los mercados ‘ganará el partido’, primer set - ganador y apuestas al set para juegos individuales y dobles de cualquier evento de Grand Slam, ATP, WTA o Challenger Tour, y los partidos individuales y dobles de las Copas Davis y Billie Jean King.

El bono será pagado en efectivo y se agregará a su saldo retirable y las apuestas que se realizan por medio de los bonos de apuesta no serán contados para esta oferta.

Para más información, puede consultar en la página web del operador.

Tenis - Garantía por abandono

Si realiza una apuesta a un jugador que luego se retira por lesión, la apuesta es anulada y se devolverá el valor en efectivo, acorde a las reglas de tenis de bet365. Esta promoción sólo se aplica a las apuestas anticipadas para el mercado ‘Ganador del partido’ en partidos individuales de la ATP, WTA o Grand Slam Tennis. Sólo podrán reclamar este bono bet365 los clientes nuevos y elegibles.

App bet365

Para mejorar tu experiencia como usuario y usar tu código bonus bet365 desde donde estés, bet365 está disponible desde la aplicación móvil para los teléfonos con sistema operativo Android y iOS, aunque no es necesario descargar la app para disfrutar de la plataforma ya que su versión móvil también puede ser utilizada, sin embargo, verificamos que desde el navegador su interfaz no es tan buena.

Experiencia personal con bet365

Probamos la casa de apuestas de bet365 para verificar qué tan buena es la plataforma y todo lo que nos puede ofrecer. Desde mi experiencia personal, puedo decir que no por nada es uno de los operadores más grandes que existen, pude verificarlo en:

Mercados de apuestas

La variedad de deportes disponibles es excelente, los mercados de apuestas son variados y lo que más me gustó es la posibilidad de crear una nueva apuesta y combinar mercados en algunos deportes como fútbol, tenis, rugby, etc. En total se puede crear hasta 12 mercados en un sólo partido en una apuesta, esto es algo que en otras plataformas que probé no ofrecen.

Métodos de métodos de depósito y retiro bet365

Los métodos de depósito son variados, se puede optar, por ejemplo, por una tarjeta de crédito o débito Mastercard o Visa, monederos electrónicos, y transferencias bancarias, este último demora un poco más en acreditarse, el resto de los medios son instantáneos. Puede consultar la lista completa de las formas de pago en la página del operador.

Sin embargo, no todo es tan bueno, la parte negativa es que los métodos de retiro no son tantos como los métodos de depósito, pero esto está sujeto a cambios y es probable que aún no estén habilitados por una cuestión de seguridad.

Atención al cliente

Si tuviéramos que calificar con puntos del 1 al 5 el servicio de atención al cliente, le daría un 4 porque encontramos varias vías para comunicarnos como el chat en vivo, telefónicamente o por correo electrónico, sin embargo, otros operadores ya ofrecen, además de estos canales, la atención por WhatsApp y por redes sociales, en este sentido, nos parece que bet365 debería modernizarse un poco más, seguramente esto puede cambiar.

Pros y contras del código promocional bet365

A partir de nuestra experiencia, podemos resumir cuáles serían los pros y los contras del código promocional bet365 desde nuestro punto de vista

Ventajas Desventajas Los beneficios del código bonus bet365 son muy bueno Los métodos de retiros no son tan variados La amplitud en los mercados de apuestas deportivas Las ofertas para clientes ya registrados podrían ser mejoradas. Los métodos de depósito son variados

FAQs sobre el bonus bet365

¿Cómo activar bono de bienvenida Bet365?

Para activar el código bonus bet365 debe ingresar a la página del operador, realizar el registro correspondiente ingresando sus datos personales, insertando bet365 bono de bienvenida y siguiendo los requisitos detallados en los términos y condiciones.

¿Cuánto te regala bet365?

Los créditos de apuestas que otorga bet365 varían según el código promocional bet365 Argentina y puede recibirlos si cumple con los requisitos exigidos en los términos y condiciones.

¿Qué hacer si ya tenés una cuenta en bet365?

Si ya tenés una cuenta en bet365, podés disfrutar de todo lo que ofrece la plataforma como los mercados deportivos, casino, juegos y aprovechar de las ofertas disponibles para clientes ya registrados.

¿Quién puede reclamar este bono de bienvenida?

Sólo pueden reclamar el bono de bienvenida los clientes que se registran por primera vez en la plataforma, sean mayores de 18 años y residan en la provincia de Buenos Aires, además, deberán cumplir con las condiciones impuestas por bet365 para activar el código bonus bet365.

¿Existe un Código bonus bet365 sin depósito?

Si bien los bonos de bienvenida sin depósito son los más buscados en el mercado, bet365 no ofrece actualmente bonos sin depósito, aunque puede utilizar el código bonus bet365 y sus beneficios realizando un depósito mínimo.

¿Se puede combinar este bono junto con las otras promociones?

Como la mayoría de los bonos de bienvenida, el código promocional bet365 Argentina tiene algunas restricciones por lo que recomendamos verificar los detalles de los términos y condiciones o contactar el servicio de atención al cliente.

¿Hay algún Código bonus bet365 actualmente disponible?

Sí, actualmente bet365 tiene los permisos necesarios para operar en Argentina por lo que ya es posible aprovechar bet365 bono de bienvenida

En este artículo, te presentamos el bono bet365 y sus características para que puedas sacar tus propias conclusiones sobre este código promocional bet365 Argentina.