«Una decisión fácil»: Ryan Gravenberch firma un contrato a largo plazo con el Liverpool
¿Cuánto tiempo dura el nuevo contrato de Gravenberch?
Desde que cambió la Bundesliga por la Premier League en septiembre de 2023, Gravenberch ha pasado de ser un jugador rotativo a convertirse en un titular indispensable. Ya ha acumulado 123 partidos y ha marcado ocho goles durante su estancia en el club, demostrando ser un activo vital en la búsqueda del Liverpool por conseguir más títulos. Aunque los Reds no han especificado la duración del nuevo contrato a largo plazo de Gravenberch, The Athletic informa de que ahora está vinculado al club hasta el verano de 2032.
Una decisión fácil para el holandés.
En declaraciones al sitio web oficial del club, Gravenberch reveló que no tenía dudas sobre la renovación de su contrato. «Me siento muy, muy bien», afirmó Gravenberch. «Estoy muy orgulloso de renovar mi contrato en un club tan grande. Estoy muy contento de poder quedarme muchos años más».
Destacó la confianza de la directiva como factor principal y añadió: «Sentí directamente la confianza del club, también del entrenador. La decisión fue fácil de tomar para mí. Mi familia también es feliz aquí. Llevamos casi tres años aquí, así que ya lo conozco todo. Estoy feliz de estar aquí».
El centrocampista aspira a ganar más trofeos con los Reds.
El impacto de Gravenberch se ha reflejado en la vitrina de trofeos del club, ya que desempeñó un papel fundamental en la conquista de la Carabao Cup de 2024 y en el título de la Premier League de la temporada pasada. De cara al futuro, el internacional holandés está ansioso por ganar más títulos. Continuó diciendo: «A corto plazo, [mi objetivo es] terminar la temporada lo mejor posible. Y a largo plazo: ganar muchos más trofeos con el Liverpool».
Vínculo especial con los seguidores
La relación entre el jugador y la afición ha florecido, y Gravenberch suele oír su nombre resonar por todo el estadio. «Tengo una relación muy buena con [los aficionados]», señaló. «Siempre que hago algo bueno en el estadio, los oigo cantar mi himno». Concluyó diciendo: «Estoy muy agradecido a los aficionados porque sin ellos no estaríamos donde estamos ahora. En el futuro, queremos darles muchos más [trofeos], así que esperamos poder conseguirlo».
