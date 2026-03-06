Guglielmo Vicario «podría haber estado pensando en fichar por la Juventus» durante la derrota del Crystal Palace, ya que el Tottenham está dispuesto a vender al portero por solo 17 millones de libras ante el temor al descenso

La Juventus no es el único equipo que está atento a la situación de Vicario, ya que su rival en la Serie A, el Inter, también se ha interesado por él. Los nerazzurri se están preparando para la vida después del veterano portero suizo Yann Sommer, cuyo contrato expira en junio. Tuttosport afirma que el Inter ve a Vicario como un objetivo ideal para el mercado de fichajes de verano. Esto podría desencadenar un tira y afloja durante todo el verano entre los dos gigantes italianos por su fichaje, mientras los Spurs se preparan para una posible gran renovación de la plantilla.