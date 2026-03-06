Getty Images Sport
Guglielmo Vicario «podría haber estado pensando en fichar por la Juventus» durante la derrota del Crystal Palace, ya que el Tottenham está dispuesto a vender al portero por solo 17 millones de libras ante el temor al descenso
La Juventus identifica a Vicario como la solución.
Se cree que la Juventus lidera la puja por el exjugador del Empoli, ya que planea una renovación total de su portería. Los bianconeri buscan desesperadamente estabilidad bajo los palos tras una serie de errores garrafales del portero titular Michele Di Gregorio.Tuttosportinforma de que «ya se ha establecido un contacto preliminar con los representantes del jugador para discutir un traspaso en verano», y que el gigante italiano considera que el precio de 17 millones de libras (20 millones de euros) es totalmente asequible.
¿Vicario ya sueña con la Juve?
Las dificultades del Tottenham han sumido al equipo en el caos, agravado aún más por la desmoralizante derrota por 3-1 en casa ante el Crystal Palace, que ha planteado serias dudas sobre la permanencia del club en la máxima categoría. De hecho, Tuttosport llega a sugerir que la atención de Vicario «podría haberse teletransportado a Turn» mientras se disputaba el partido, dada la naturaleza del pésimo resultado y las crecientes especulaciones sobre su futuro.
Aumenta la presión sobre Igor Tudor
Mientras los rumores sobre el traspaso de Vicario siguen circulando, la preocupación inmediata del Tottenham es su precaria posición en la tabla de la Premier League. La derrota ante el Crystal Palace puso de manifiesto las debilidades defensivas que han afectado al equipo durante toda la temporada. Tudor, que intervino para estabilizar el barco, ha encontrado la tarea mucho más difícil de lo previsto, y la inestabilidad ha alimentado las especulaciones de que estrellas como Vicario están buscando una vía de escape.
El Inter se une a la carrera
La Juventus no es el único equipo que está atento a la situación de Vicario, ya que su rival en la Serie A, el Inter, también se ha interesado por él. Los nerazzurri se están preparando para la vida después del veterano portero suizo Yann Sommer, cuyo contrato expira en junio. Tuttosport afirma que el Inter ve a Vicario como un objetivo ideal para el mercado de fichajes de verano. Esto podría desencadenar un tira y afloja durante todo el verano entre los dos gigantes italianos por su fichaje, mientras los Spurs se preparan para una posible gran renovación de la plantilla.
