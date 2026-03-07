Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo da noticias sobre su estado físico tras abandonar Arabia Saudí y viajar a Madrid para recuperarse de su lesión
La reñida lucha por el título entra en una fase crítica
El mensaje sirve como un impulso oportuno para los gigantes con sede en Riad durante un período de alto riesgo en la carrera por el título. Al-Nassr ocupa actualmente el segundo lugar, a solo un punto del líder, Al-Ahli. Lo más importante es que el Al-Nassr tiene un partido menos que sus rivales, lo que significa que una victoria esta noche le permitiría tomar el control de la cima de la tabla. Sin embargo, deberá afrontar este reto sin su emblemático capitán, cuya reciente lesión muscular le ha obligado a trasladarse temporalmente a Europa.
No obstante, Ronaldo parece estar de buen humor, ya que ha publicado en las redes sociales: «Recuperándome y listo para ver el partido de hoy. ¡Vamos, Al Nassr!».
Jorge Jesus confirma viaje médico especializado
El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus, aclaró la ausencia de Ronaldo durante la rueda de prensa previa al partido y confirmó que la lesión del jugador de 41 años era más grave de lo que se pensaba inicialmente. «En el último partido, se retiró con molestias musculares», explicó Jesús a los periodistas. «Tras someterse a unas pruebas, quedó claro que la lesión era más grave de lo esperado y que requería descanso y recuperación. Cristiano viajó a España... La lesión requiere tratamiento en Madrid con el profesional que trabaja con él».
Aumenta la preocupación por el estado físico del icono portugués
El club se vio sacudido por las evaluaciones médicas que revelaron un desgarro significativo en la parte posterior del muslo derecho de Ronaldo. Para acelerar su regreso a la acción, el veterano delantero utilizó su jet privado para volar a la capital española esta semana. Al recurrir a la experiencia de su equipo médico personal de larga trayectoria en Madrid, Ronaldo pretende acortar un período de recuperación que inicialmente parecía que lo mantendría fuera de juego durante al menos un mes, a pesar de los retos logísticos que plantean las recientes tensiones regionales.
Preocupación por la Copa del Mundo para Ronaldo
El momento en que se ha producido esta lesión es especialmente problemático tanto para el club como para la selección. El periodo de recuperación, de un mínimo de cuatro semanas, pone en serio peligro la participación de Ronaldo en los próximos amistosos internacionales de Portugal contra México y Estados Unidos. Para el equipo de Roberto Martínez, estos partidos son preparativos fundamentales para la Copa del Mundo de 2026. A nivel nacional, el ritmo del Al-Nassr ya se ha visto alterado por el aplazamiento de su partido de la Liga de Campeones de Asia contra el Al Wasl, lo que deja al equipo ante un calendario exigente sin su principal recurso ofensivo.
