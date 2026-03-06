El Tottenham insta a recuperar a Harry Redknapp, ya que el exentrenador de los Spurs teme que su antiguo club, ahora «desesperado», pueda ser el FAVORITO para descender

La desesperada situación ha llevado a varios expertos, entre ellos el excentrocampista del Tottenham Jamie O'Hara, a pedir que Redknapp sea nombrado salvador a corto plazo. O'Hara argumentó: «Necesitas a alguien en ese club de fútbol que se preocupe por él... Creo que deberían llamar a Harry Redknapp. Deberían decirle: "Escucha, tienes que volver, te necesitamos"». A pesar de las protestas, Redknapp sigue mostrándose escéptico sobre su regreso al banquillo. Cuando se le preguntó si respondería a la llamada, respondió: «Tendría que hacerlo, ¿no? Pero no va a suceder. No lo veo posible. Estaré en Cheltenham el miércoles, el jueves y el viernes».