Ryan Reynolds «increíblemente orgulloso» de que el Wrexham, con solo 10 jugadores, llevara al Chelsea a la prórroga en un emocionante partido de la FA Cup

El cuento de hadas de Wrexham en Hollywood estuvo a punto de escribir su capítulo más increíble el sábado, cuando el equipo de la Championship llevó al límite al gigante de la Premier League, el Chelsea, en un emocionante partido de la quinta ronda de la FA Cup. En un ambiente hostil en el Racecourse Ground, el equipo galés se adelantó dos veces en el marcador frente a su ilustre visitante, lo que obligó a los hombres de Liam Rosenior a sacar lo mejor de sí mismos para evitar una derrota histórica. El partido terminó con una victoria por 4-2 para el Chelsea tras 120 minutos de intenso fútbol, ya que la profundidad del equipo de la Premier League resultó decisiva durante la prórroga.