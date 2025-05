Tipos de apuestas: conocé los tipos de apuestas deportivas de Argentina en 2025

Descubrí los principales tipos de apuestas deportivas en Argentina y cómo aprovecharlos para mejorar tu experiencia y estrategias de juego.

Apuestas deportivas en Argentina

Los tipos de apuestas deportivas en Argentina creiceron en variedad y popularidad desde la regulación del sector en varias provincias. Hoy, plataformas legales como bet365, Betano, Codere o bplay ofrecen múltiples opciones que van mucho más allá del clásico “ganador del partido”. Esta diversidad permite a los usuarios adaptar sus apuestas a diferentes estrategias y niveles de conocimiento.

Entre los formatos más comunes se encuentran las apuestas simples, ideales para principiantes; las combinadas, que aumentan el riesgo y el potencial de ganancia; y las en vivo, que permiten apostar durante el desarrollo de un evento. También existen mercados alternativos como apuestas a número de goles, hándicaps o rendimientos individuales, ampliando el abanico de opciones para jugadores más experimentados.

En Argentina, las apuestas deportivas son legales en varias jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, entre otras. Cada provincia regula su propia oferta y operadores habilitados, garantizando seguridad y transparencia para los apostadores.

Si querés profundizar aún más, consultá esta guía sobre los tipos de apuestas en fútbol, uno de los deportes más elegidos por los argentinos.

Apuestas más comunes

Las apuestas deportivas más comunes incluyen las apuestas simples (a un solo resultado), combinadas (que agrupan varios eventos en una sola jugada) y las apuestas en vivo (realizadas mientras se desarrolla el partido). También son populares las apuestas a goles, hándicap y rendimiento individual. Cada tipo tiene sus propias características, riesgos y posibles ganancias. Conocer los distintos tipos de apuestas antes de jugar es clave para mejorar la toma de decisiones, ajustar las estrategias y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece cada evento deportivo.

Tipos de apuestas deportivas en detalle

A la hora de apostar, conocer los distintos tipos de apuestas deportivas puede marcar una gran diferencia en tu experiencia y en tus resultados. Más allá de las clásicas apuestas al resultado final, existen muchas otras opciones que permiten ajustar la estrategia, aprovechar cuotas más altas o cubrirse ante ciertos escenarios. Desde apuestas con hándicap hasta combinadas o en vivo, cada modalidad ofrece ventajas particulares según el deporte, el partido y el perfil del apostador. A continuación, repasamos en detalle las principales variantes para que puedas elegir la que mejor se adapta a tu estilo.

Apuestas de Resultado Final

Las apuestas de resultado final son el tipo más común en el mundo de las apuestas deportivas. Consisten en predecir cuál será el resultado exacto de un partido una vez finalizado el tiempo reglamentario (sin contar prórroga o penales, en caso de haber). En deportes como el fútbol, esta apuesta suele ofrecer tres opciones: victoria local, empate o victoria visitante, conocida como apuesta 1X2.

Por ejemplo, en un partido entre Boca Juniors y River Plate, podés apostar por la victoria de Boca (1), el empate (X) o la victoria de River (2). Si el resultado es 2-1 a favor de Boca, solo quienes eligieron la opción "1" ganarán la apuesta.

Es un tipo de apuesta directa, fácil de entender y muy popular entre principiantes y expertos. Su simplicidad permite enfocarse en el análisis del rendimiento de los equipos y las estadísticas previas al encuentro.

Apuestas de Hándicap

Las apuestas de hándicap se utilizan para equilibrar las diferencias de nivel entre dos equipos. En este tipo de apuesta, a uno de los equipos se le asigna una ventaja o desventaja ficticia en el marcador antes de comenzar el encuentro. Es muy común en deportes como el fútbol, el básquet o el tenis, y permite encontrar valor en partidos donde hay un claro favorito.

Por ejemplo, si el Equipo A es claramente superior al Equipo B, se le puede asignar un hándicap de -1, mientras que al Equipo B se le da un +1. En este escenario, si apostás por el Equipo A, necesitará ganar por dos goles o más para que tu apuesta sea ganadora. Si gana solo por un gol, el resultado ajustado con hándicap sería un empate, y perderías la apuesta.

Esta modalidad ofrece cuotas más atractivas y abre nuevas estrategias para apostar con inteligencia.

Resultado Real Hándicap Resultado con Hándicap 2 - 0 ( Equipo A gana) Equipo A -1 / Equipo B +1 1 - 0 (Gana Equipo A con hándicap) 1 - 0 (Equipo A gana) Equipo A -1 / Equipo B +1 0 - 0 (Empate con hándicap) 0 - 1 (Equipo B gana) Equipo A -1 / Equipo B +1 -1 - 2 (Gana Equipo B con hándicap)

Apuestas Over/Under (Totales)

Las apuestas Over/Under (también conocidas como “apuestas totales”) consisten en predecir si la cantidad total de goles, puntos o tantos en un evento deportivo será mayor (Over) o menor (Under) que una cifra determinada por la casa de apuestas. Este tipo de apuesta no requiere acertar el resultado exacto del partido, sino el volumen total de anotaciones.

Por ejemplo, en un partido de fútbol, una casa puede ofrecer la línea Over/Under 2.5 goles. Si apostás al Over y el partido termina 2-1 (3 goles en total), ganás. Si termina 1-0 (solo 1 gol), perdés. En deportes como el básquet o el tenis, se aplica de forma similar con el total de puntos o juegos.

Este formato es ideal para quienes prefieren analizar el estilo de juego de los equipos (ofensivo o defensivo) en lugar de arriesgar con un resultado específico. Además, permite apostar incluso sin tomar partido por un equipo.

Apuestas Parlay o Combinadas

Las apuestas Parlay o combinadas permiten unir varias selecciones en un solo ticket, incrementando la ganancia potencial al multiplicar las cuotas individuales. Para que una apuesta combinada sea ganadora, todas las selecciones deben acertarse. Este tipo de apuesta es muy popular entre quienes buscan pagos altos con un riesgo mayor, ya que un solo fallo invalida todo el boleto.

Por ejemplo, podés combinar una apuesta a la victoria de un equipo de fútbol con otra al ganador de un partido de tenis. Si ambas predicciones son correctas, las cuotas se multiplican y el pago se potencia. Es una opción ideal para quienes siguen varios deportes y confían en más de un resultado.

Selecciones Cuota individuales Cuatro combinadas Ganador equipo de fútbol 1.75 3.67 Ganador partido de tenis 2.10

Sin embargo, las apuestas combinadas también implican más riesgo: cuantas más selecciones agregues, más difícil será acertarlas todas. Por eso, se recomienda usarlas con moderación o en combinaciones lógicas y bien fundamentadas.

Apuestas en Vivo

Las apuestas en vivo permiten realizar pronósticos mientras el evento deportivo ya está en curso, lo que abre un abanico de oportunidades únicas para los apostadores más atentos. A diferencia de las apuestas tradicionales, las cuotas en vivo se actualizan en tiempo real según lo que ocurre en el campo de juego: goles, tarjetas, cambios, ritmo de juego, etc.

Una de las principales ventajas de este tipo de apuesta es que permite observar el desarrollo del partido antes de tomar una decisión, lo que mejora el análisis y puede reducir riesgos. Por ejemplo, si un equipo arranca muy fuerte o si el favorito sufre una expulsión, eso influye inmediatamente en las cuotas y puede aprovecharse estratégicamente.

Además, algunas casas de apuestas ofrecen funciones como el Cash Out, que permite cerrar una apuesta antes de que termine el evento, ya sea para asegurar una ganancia parcial o reducir una posible pérdida.

Apuestas Futuras

Las apuestas futuras son pronósticos realizados sobre eventos que ocurrirán más adelante en el tiempo, como el ganador de un torneo, un campeonato o una liga completa. Estas apuestas suelen ofrecer cuotas más altas porque implican mayor incertidumbre y requieren una evaluación a largo plazo.

Un ejemplo común en deportes es apostar al campeón del Mundial de Fútbol o al equipo que ganará la próxima temporada de la NBA antes de que empiece el torneo. También pueden incluir predicciones como quién será el máximo goleador o el MVP de una competición.

La ventaja de las apuestas futuras es que permiten planificar con anticipación y aprovechar cuotas atractivas, especialmente si se detecta un posible “valor” antes de que los favoritos se consoliden. Sin embargo, tienen la desventaja de que el resultado depende de muchos factores cambiantes, como lesiones o rendimiento irregular, por lo que es importante considerar bien el contexto y seguir la evolución del evento hasta su finalización.

Estrategias para elegir el Tipo de apuesta adecuada

Elegir el tipo de apuesta adecuada es clave para maximizar las posibilidades de éxito y disfrutar una experiencia de juego más controlada. Primero, es fundamental que los apostadores evalúen sus objetivos: ¿buscan ganancias rápidas o prefieren apuestas más seguras y conservadoras? Quienes recién empiezan suelen beneficiarse de apuestas simples como el resultado final, mientras que usuarios con más experiencia pueden optar por apuestas combinadas o hándicap para aumentar sus ganancias potenciales.

También es importante considerar el conocimiento sobre el deporte y los equipos involucrados. Apostar en mercados que se dominan permite tomar decisiones más informadas y reduce el riesgo. Además, cada tipo de apuesta se adapta mejor a ciertos eventos; por ejemplo, las apuestas en vivo son ideales para quienes disfrutan de la emoción y pueden reaccionar rápido a cambios durante el partido.

Finalmente, combinar diferentes tipos de apuestas según el contexto y el análisis estadístico puede mejorar la rentabilidad y diversificar el riesgo en la cartera del apostador.