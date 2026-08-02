Las promociones bplay son válidas únicamente para jugadores de las siguientes provincias y ciudades: CABA, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y provincia de Mendoza.

bplay sigue consolidándose como una de las principales casas de apuestas en Argentina, ofreciendo promociones atractivas para nuevos usuarios. En 2026, quienes se registren en la plataforma pueden acceder a un bono de bienvenida de ARS $25.000.

¿Cuál es el código promocional de bplay en agosto 2026?

Al crear tu cuenta en la plataforma, vas a poder acceder a la promo de bienvenida de $25.000. El bono de casino y la apuesta deportiva gratis se acreditan una vez que completes el registro y actives la cuenta. El monto se carga en el balance de bonos y está habilitado únicamente para apostar, no para retirar.

Tené presente que, cuando realices apuestas por un total equivalente a 52,5 veces el valor del bono, el saldo que quede en el balance de bonos se transferirá de forma definitiva a tu balance en efectivo, con un límite máximo de $20.000, que luego podrás retirar o seguir usando para apostar. Cualquier importe que supere ese tope al momento de la conversión quedará inactivo y se eliminará del balance de bonos del usuario.

Promo Detalles Código Bono de Bienvenida por registro $25,000 ARS (válido para deportes y casino) Visitá bplay

🏆 Viví la final del Mundial 2026 con Bplay Argentina 🇦🇷 🇪🇸

Apoya a la selección Argentina en la final del Mundial 2026 contra España, haciendo tus apuestas en Bplay. En la plataforma vas a poder hacer apuestas en vivo, obtener cuotas atractivas y acceder a múltiples mercados para disfrutar del último partido de la Copa del Mundo. Con millones de hinchas pendientes de la actuación de la Selección Argentina, la final promete emociones únicas y grandes oportunidades para apostar.

Además, Bplay ofrece promociones especiales para nuevos usuarios, incluyendo bonos de bienvenida y beneficios exclusivos durante el Mundial 2026, ideales para empezar a apostar desde el primer encuentro y aprovechar al máximo toda la acción del torneo.

¿Cómo registrarse con el código promocional Bplay?

El código promocional de bplay puede utilizarse durante el proceso de registro. Como probablemente sea tu primera vez en la plataforma, te guiaremos para crear tu cuenta y aprovechar las promociones:

Ingresá al sitio web de bplay y elegí la provincia en la que te encontrás. Hacé clic en el botón “Registrarme”, ubicado en la parte superior de la pantalla. Completá las tres secciones del formulario con tus datos personales y la información de tu cuenta. Ingresá el código promocional de bplay para obtener las apuestas gratis. Aceptá los términos y condiciones generales y ¡ya está! Podés comenzar a jugar.

¿Qué ofrece el código bplay al activarlo?

Al registrarte, recibirás una Promoción de Registro de ARS $25.000:

Bono de $25.000 válido tanto para apuestas deportivas como para casino.

El bono se debe apostar 52,5 veces antes de retirarlo, con un límite máximo de conversión de $20.000.

El bono casino y la apuesta deportiva gratis se acreditan al registrarte y activar tu cuenta.

Una vez cumplido el requisito de apuesta, el saldo se transfiere automáticamente a tu balance efectivo.

Usá el código en el bono de apuestas deportivas

Al registrarte en bplay, podés aprovechar su bono de apuestas deportivas incluido en la promoción de $25.000. Este bono está destinado exclusivamente para apuestas deportivas y tiene los siguientes términos y condiciones:

Registro requerido: debes registrarte y activar tu cuenta para recibir el bono casino y la apuesta deportiva gratis.

Requisitos de apuesta: el bono debe ser apostado 52,5 veces antes de poder convertirlo en efectivo.

Conversión a efectivo: una vez cumplido el requisito, el saldo restante en "balance de bonos" se transferirá automáticamente a tu balance efectivo, con un tope máximo de $20.000.

Límite de conversión: cualquier saldo que exceda los $20.000 al momento de la conversión quedará inactivo y será retirado de tu cuenta.

Este bono ofrece una oportunidad excelente para probar la plataforma y disfrutar de las apuestas deportivas, siempre y cuando se respeten las condiciones mencionadas.

Aprovechá el código en casinos bplay

El bono de bienvenida de $25.000 también puede utilizarse en la sección de casino de bplay. Este bono tiene los siguientes términos y condiciones:

Activación automática: el bono se acredita en tu "balance de bonos" al registrarte y activar tu cuenta, sin necesidad de realizar un depósito inicial.

Uso del bono: el bono puede ser utilizado tanto en apuestas deportivas como en juegos de casino, incluyendo slots, mesas en vivo y casino online.

Requisitos de apuesta: para convertir el bono en efectivo, debes apostar 52,5 veces el monto del bono. Una vez cumplido este requisito, el saldo restante en "balance de bonos" se transferirá automáticamente a tu balance efectivo.

Límite de conversión: el saldo que se puede convertir a efectivo tiene un tope máximo de $20.000. Cualquier saldo que exceda este monto quedará inactivo y será retirado de tu cuenta.

Flexibilidad: podés elegir libremente entre usar el bono en deportes, casino o una combinación de ambos.

Este bono es perfecto para disfrutar de las ofertas de casino de bplay, con grandes oportunidades para probar distintos juegos y maximizar tus ganancias, o bien combinarlo con tus apuestas deportivas favoritas.

Promociones exclusivas de bplay:

En la sección de promociones, vas a encontrar premios como bonos de bienvenida, bonos con depósitos mínimos, códigos promocionales, torneos temáticos, free spins, free bets, drops & wins y más. Cada promoción cuenta con su propia página dedicada en la que se explican las bases y condiciones aprobadas previamente por las loterías nacionales. ¡Con más de 300 juegos y una gran variedad de deportes, tenés todo lo necesario para disfrutar y ganar!

Mercados de apuesta: ¿dónde apostar para aprovechar la promo?

Con el código promocional de bplay, podés acceder a una amplia gama de mercados de apuestas, que abarcan los principales eventos deportivos. Algunos de los más destacados incluyen:

Fútbol: en eventos como la Liga Argentina, la Champions League, LaLiga, Premier League y apostar en el Mundial . Los apostadores pueden elegir entre apuestas 1X2, hándicaps, over/under y apuestas combinadas.

. Los apostadores pueden elegir entre apuestas 1X2, hándicaps, over/under y apuestas combinadas. Tenis: apostar en partidos de grandes torneos como Wimbledon, Roland Garros o el US Open, con mercados como ganador del set, total de games y más.

Básquet: con opciones para apostar en la NBA, Euroleague y competiciones nacionales e internacionales.

Boxeo: apuestas en peleas de boxeo, con mercados como el método de victoria, el round exacto y más.

Apuestas en vivo

El código promocional de bplay te brinda una experiencia única en las apuestas en vivo, tanto en el sector deportivo como en el casino

Apuestas deportivas en vivo: podés aprovechar el bono para apostar mientras los eventos están en curso, con mercados actualizados al instante. El operador permite realizar apuestas en partidos de fútbol, tenis, baloncesto y mucho más, ofreciendo la posibilidad de realizar apuestas en tiempo real, como goles, próximos eventos o el resultado final del partido.

Apuestas en vivo en el casino: además de las apuestas deportivas, el operador también cuenta con una sección de casino online donde podés disfrutar de juegos como blackjack, ruleta y baccarat con crupieres reales. Con el bono promocional, tenés la posibilidad de probar estos juegos con saldo extra, mientras interactuás con jugadores de todo el mundo en tiempo real.

Ambas opciones, apuestas deportivas y casino online, ofrecen una experiencia dinámica y emocionante. No importa si elegís divertirte en un evento deportivo o probar suerte en la mesa de casino, el código promocional de bplay está diseñado para optimizar tu experiencia y brindarte mayores oportunidades de ganar.

Métodos de pago para activar la promo

La casa de apuestas ofrece una variedad de métodos de pago aceptados en Argentina, garantizando comodidad y seguridad en todas tus transacciones. Los principales métodos incluyen:

Mastercard

VISA débito

Mercado Pago

CABAL

Transferencia Bancaria

PagoMisCuentas

Debin

Link

Con la promoción de registro de $25.000, solo necesitás registrarte y activar tu cuenta para recibir el bono, que podrás utilizar tanto en apuestas deportivas como en casino. Los métodos de pago mencionados están disponibles cuando desees realizar depósitos adicionales para continuar apostando una vez que hayas utilizado tu bono de bienvenida.

Nuestra opinión al canjear el código

El proceso de activación del código promocional en bplay fue sencillo según la experiencia de los usuarios. Con la nueva promoción de $25.000, el bono se acredita automáticamente al registrarte y activar tu cuenta, lo que permite a los nuevos usuarios comenzar a disfrutar de las apuestas de inmediato. Además, la plataforma es intuitiva y facilita el acceso a la sección de promociones, lo que hace que la activación del bono sea un proceso fluido.

En cuanto a la experiencia de apuestas, muchos usuarios aprovecharon el bono en deportes, especialmente en el fútbol, donde se pueden encontrar una amplia variedad de mercados y eventos en vivo. Algunos aprovecharon las apuestas en distintos deportes durante partidos de ligas europeas y la Copa Libertadores, encontrando cuotas competitivas que les permitieron maximizar su inversión inicial. Con la posibilidad de realizar apuestas deportivas y de casino, el operador se presenta como una opción completa y atractiva para quienes buscan una plataforma confiable con excelentes promociones.

Opinión del Experto: Pablo Ruiz de Asua Nota del experto: ★★★★★ ¿Qué tan fácil es utilizar el código de bplay Usarlo fue muy fácil y sencillo durante el proceso de registro, permitiendo ingresar el código sin complicaciones adicionales. ¿Qué aspecto puede mejorar bplay en el uso de los códigos promocionales y los bonos? Un punto clave de mejora sería ofrecer una mejor visibilidad en el formulario de registro, lo que facilitaría aún más la localización de la casilla promocional para los nuevos usuarios. ¿Qué distingue a bplay de otros operadores del mercado de las apuestas? Lo que realmente distingue a este operador es que su bono tiene un rollover bajo, lo que representa una clara ventaja competitiva frente a otras casas de apuestas en el mercado.

Preguntas relacionadas con el código bplay

Si estás interesado en aprovechar el código promocional bplay, seguramente tendrás algunas dudas sobre su activación y condiciones. A continuación, responderemos las preguntas más frecuentes relacionadas con el bono de bienvenida y cómo utilizarlo en las diferentes secciones de la plataforma.

+ ¿Cómo usar el bono de bienvenida en bplay?

Para usar el bono de bienvenida de $25.000 en bplay, primero debes registrarte y activar tu cuenta en la plataforma. Una vez activada, el bono casino y la apuesta deportiva gratis se acreditarán automáticamente en tu "balance de bonos". Podrás utilizar este bono para realizar apuestas en los diferentes mercados deportivos y juegos de casino disponibles. Recordá que debes cumplir con el requisito de apostar 52,5 veces el monto del bono antes de poder convertirlo en efectivo, con un tope máximo de $20.000.

+ ¿Cuál es el referido de bplay?

En bplay no hay un código de referido específico para obtener beneficios adicionales. Sin embargo, los nuevos usuarios pueden aprovechar el bono de bienvenida de $25.000 al registrarse y activar su cuenta. Estas ofertas permiten a los usuarios nuevos obtener bonos adicionales tanto para apuestas deportivas como para el casino.

+ ¿Se puede activar el código promoción bplay desde la app?

Sí, se puede activar el código promocional de bplay desde la app. El proceso es muy similar al de la versión web. Solo tenés que registrarte en la app de bplay, completar el proceso de registro y activar tu cuenta para recibir automáticamente el bono de bienvenida de $25.000. La app te permite acceder a todas las promociones disponibles tanto para apuestas deportivas como para casino.