Liam Rosenior elogia al «magnífico y valiente» Wrexham, pero insiste en que las decisiones decisivas del VAR sobre la tarjeta roja y el gol anulado fueron «correctas»

Tras el pitido final, el entrenador del Chelsea no se contuvo en su valoración de un emocionante partido de la FA Cup en el que el Wrexham se adelantó dos veces en el marcador gracias a Sam Smith y Callum Doyle. El gigante de la Premier League necesitó un gol de Josh Acheampong en los últimos minutos para forzar la prórroga, especialmente después de que Pedro Neto estrellara el balón en el larguero en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Rosenior declaró: «Esa es la razón por la que la FA Cup es lo que es. Creo que estuvieron magníficos. Magníficos en su energía, en su valentía a la hora de presionar y en su forma de jugar. Entonces tuvimos que estar a un nivel muy, muy alto. Nos presionó durante todo el partido un equipo muy bueno. También hay que demostrar carácter».

Cuando se le preguntó por la incapacidad de su equipo para tomar el control del partido antes, respondió: «Tenemos el control y tenemos que encontrar la manera de gestionar mejor el partido. Pero en estos partidos de copa, cuando hay emoción, se puede sentir la emoción del partido. Son partidos muy difíciles de jugar. No seremos el único equipo de la Premier League en esta ronda que lo tenga difícil contra un rival de menor nivel. Tenemos que encontrar la manera. Pero también, ¿qué es eso? Creo que son 15 partidos, 10 victorias hasta ahora. No está mal. Así que solo tenemos que seguir trabajando. Tenemos que recuperarnos. El miércoles tenemos un partido importante. Tenemos que empezar a prepararnos para ello».