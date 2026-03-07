Goal.com
Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
خالد محمود

Traducido por

Hansi Flick explica por qué dejó en el banquillo a Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri para el partido contra el Barcelona, mientras que Lamine Yamal y Marcus Rashford fueron titulares

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, sorprendió a todos antes del crucial partido de Liga del sábado contra el Athletic Club al decidir dejar en el banquillo a varias de sus estrellas más importantes. Con la lucha por el título cada vez más reñida y una apretada agenda de partidos por delante, el técnico alemán decidió dar descanso a Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri para el difícil desplazamiento a San Mamés, y confió la responsabilidad de marcar goles a Lamine Yamal y Marcus Rashford.

  • Equilibrar la carga de trabajo en medio de una agenda agotadora

    La selección estratégica refleja el enorme desgaste físico que ha sufrido la plantilla tras una semana agotadora, que incluyó un intenso partido contra el Atlético de Madrid. A pesar de conseguir una victoria por 3-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el martes, el Barcelona sufrió una estrecha derrota por 4-3 en el global y quedó eliminado de la competición. Además, con un crucial enfrentamiento europeo contra el Newcastle United en el horizonte, Flick está dando prioridad a la forma física a largo plazo de sus jugadores clave, gestionando su carga de trabajo durante este exigente periodo de la temporada.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Gestionar la carga de trabajo del Blaugrana

    Justo antes del partido en Bilbao, Flick justificó su decisión de rotar tanto la plantilla. Destacó la necesidad de equilibrar las exigencias inmediatas de la liga con el bienestar físico de sus jugadores clave. El entrenador hizo hincapié en que la gestión de la plantilla es una estrategia a largo plazo y afirmó: «Hay que gestionar los minutos y mirar al pasado, pero también al futuro. Hay que dar oportunidades a todos».

  • Fe en la sala de máquinas

    Con Pedri descansando, Flick demostró una gran confianza en Marc Casado y Marc Bernal. El entrenador explicó los motivos concretos por los que los había incluido en el once inicial: «Marc Bernal se está recuperando de una lesión larga. Casado es muy positivo, un jugador muy inteligente, y es fantástico contar con él».

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Reorganización defensiva y objetivos por el título

    Flick también tuvo que hacer frente a una crisis defensiva tras las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde, lo que obligó a Joao Cancelo a jugar por la izquierda y a Eric García por la derecha. Al hablar de la alineación experimental, Flick comentó: «Veremos a Eric como lateral derecho y a Cancelo como lateral izquierdo». A pesar de los cambios, su objetivo seguía siendo el mismo: «Queremos ganar y mantener el nivel que el equipo mostró el otro día». 

    El técnico alemán también dejó claro que el objetivo inmediato sigue siendo conseguir la victoria para recuperar los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras la victoria del club madrileño contra el Celta de Vigo el viernes.

