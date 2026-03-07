Hansi Flick explica por qué dejó en el banquillo a Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri para el partido contra el Barcelona, mientras que Lamine Yamal y Marcus Rashford fueron titulares

Flick también tuvo que hacer frente a una crisis defensiva tras las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde, lo que obligó a Joao Cancelo a jugar por la izquierda y a Eric García por la derecha. Al hablar de la alineación experimental, Flick comentó: «Veremos a Eric como lateral derecho y a Cancelo como lateral izquierdo». A pesar de los cambios, su objetivo seguía siendo el mismo: «Queremos ganar y mantener el nivel que el equipo mostró el otro día».

El técnico alemán también dejó claro que el objetivo inmediato sigue siendo conseguir la victoria para recuperar los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras la victoria del club madrileño contra el Celta de Vigo el viernes.