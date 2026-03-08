Goal.com
Mohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

Artículos de Mohamed Saeed
    R. SterlingFeyenoord

    Sterling aspira a recuperar su «antiguo nivel» a pesar de solo haber jugado 63 minutos en su primer partido como titular con el Feyenoord.

    Raheem Sterling debutó como titular con el Feyenoord el domingo, pero la velada terminó con sentimientos encontrados para el internacional inglés. Tras dos apariciones anteriores como suplente, el exjugador del Manchester City y del Chelsea fue titular en el partido de la Eredivisie contra el NAC Breda, donde jugó poco más de una hora antes de ser sustituido. A pesar de los minutos limitados, Sterling insiste en que su condición física está mejorando rápidamente mientras busca recuperar su mejor forma en Róterdam.

    USAS. Dest

    Dest publica una actualización tras retirarse lesionado en el último partido del PSV.

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha sufrido un importante susto por una lesión a pocos meses del Mundial de 2026, ya que Sergino Dest se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la última victoria del PSV en la Eredivisie. El lateral, que se ha consolidado como una pieza fundamental de la defensa de la selección estadounidense, pareció sufrir un problema en el tendón de la corva durante la segunda parte del partido del sábado contra el AZ Alkmaar.

    L. MessiJ. Mascherano

    Mascherano «dado por sentado porque entrena a Messi»

    El Inter Miami continuó con su buen comienzo en la temporada 2026 de la MLS con una importante victoria por 2-1 sobre el D.C. United. Aunque Lionel Messi volvió a acaparar los titulares con otro gol espectacular, la antigua estrella de la selección estadounidense Sacha Kljestan cree que el verdadero artífice del dominio del club, el entrenador Javier Mascherano, está trabajando actualmente a la sombra del ocho veces ganador del Balón de Oro.

    SunderlandPort Vale

    El Port Vale sorprende al Sunderland en una gran sorpresa de la FA Cup

    La magia de la FA Cup se hizo patente el domingo en Vale Park, donde el Port Vale, equipo de la League One que lucha por evitar el descenso, logró una monumental victoria contra todo pronóstico. A pesar de ocupar el último puesto de la tercera división, los Valiants desafiaron una diferencia de 57 puestos en la pirámide futbolística y eliminaron al Sunderland, equipo de la Premier League, con una reñida victoria por 1-0.

    E. HeskeyApollon Limassol

    El héroe del Liverpool será interrogado por un acuerdo «fraudulento» con un club chipriota.

    El exdelantero del Liverpool y de la selección inglesa Emile Heskey se ha visto envuelto en una batalla legal multimillonaria por un acuerdo comercial calificado de «fraudulento». El delantero retirado fue la cara visible de una propuesta de 15 millones de libras del empresario británico Craig Gabriel para adquirir una participación significativa en el Apollon Limassol, equipo de la primera división chipriota. Aunque Heskey no está acusado de ningún delito personal, su relación con el acuerdo lo ha convertido en una persona de interés para los investigadores legales de Chipre y el Reino Unido.

    FichajesCorinthians

    Se revela el salario de Lingard en el Corinthians: gana MUCHO menos que Depay.

    Según se ha informado, se ha revelado el salario de Jesse Lingard tras su sensacional fichaje por Brasil, donde se reunirá con su antiguo compañero del Manchester United, Memphis Depay. El jugador de 33 años era agente libre desde diciembre, tras poner fin a su etapa de dos temporadas en el FC Seúl surcoreano, donde marcó 19 goles en 67 partidos. A pesar del interés de equipos de todo el mundo, el centrocampista ha fichado por el Corinthians, uno de los grandes de São Paulo.

    D. JotaWolverhampton

    Los Wolves presentan homenajes especiales a Jota antes del partido de la FA Cup.

    El Wolverhampton Wanderers ha revelado una serie de emotivos homenajes permanentes a Diogo Jota en Molineux, coincidiendo con su encuentro de la FA Cup contra el otro antiguo club inglés del delantero, el Liverpool. La inauguración supone un momento significativo de recuerdo para el internacional portugués y su hermano, André Silva, tras su trágico fallecimiento el verano pasado, un suceso que desató una enorme ola de emoción en todo el mundo del fútbol.

    K. MbappeC. Ronaldo

    🎥 | Mbappé imita a Ronaldo en un impresionante vídeo retrospectivo del Mónaco.

    Un nostálgico vídeo de Kylian Mbappé ha resurgido en las redes sociales, ofreciendo a los aficionados una visión del superestrella francés mucho antes de que se convirtiera en uno de los nombres más importantes del fútbol mundial. El vídeo muestra a un Mbappé adolescente realizando la famosa celebración «Siu» de Cristiano Ronaldo mientras jugaba en el equipo juvenil del AS Mónaco. El vídeo coincide con el décimo aniversario de la firma del primer contrato profesional de Mbappé con el Mónaco.

    RodriP. Guardiola

    «Por fin está sucediendo», Guardiola revela el alivio de Rodri.

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha expresado su alivio al ver cómo el centrocampista Rodri comienza a recuperar su nivel de clase mundial tras una dura batalla de 18 meses contra las lesiones. El internacional español, que consiguió el primer Balón de Oro de la historia del City, ha vuelto a ser titular habitual desde enero, mientras el campeón de la Premier League persigue un histórico cuádruple.

    LeedsD. Farke

    «No me muerdo las uñas»: Farke confía en que el Leeds no descenderá

    El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, ha salido en defensa de las credenciales de su equipo en la Premier League, insistiendo en que no está entrando en pánico a pesar de la difícil racha de resultados. En declaraciones previas al partido de quinta ronda de la FA Cup del domingo contra su antiguo club, el Norwich City, el técnico alemán se mostró desafiante con respecto a la permanencia del club en la máxima categoría. Los blancos han pasado una semana difícil tras sufrir derrotas por la mínima ante el Manchester City y el Sunderland, pero Farke se mantiene firme en su convicción de que el equipo tiene la calidad necesaria para mantenerse en la categoría.

    ChelseaR. Sanchez

    Robert Sánchez se marcha «muy decepcionado» por la decisión de Rosenior

    El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha elogiado a Robert Sánchez por su reacción tras ser sustituido en la victoria sobre el Aston Villa, insistiendo en que el portero estaba «muy decepcionado» con la decisión. El español tuvo una actuación nerviosa y poco convincente en la derrota por 2-1 ante el Arsenal, lo que le llevó a ser sustituido y suscitó nuevas dudas sobre su idoneidad a largo plazo como portero titular del club.

    FichajesAtlético Madrid

    Griezmann rechaza la oferta de la MLS para fichar por el Atlético y disputar la Champions League.

    Antoine Griezmann ha asestado un duro golpe a los planes de fichajes del Orlando City al decidir permanecer en el Atlético de Madrid durante el resto de la temporada. Se esperaba que el internacional francés diera el salto a la Major League Soccer este mes, pero el aliciente de poder ganar títulos en la capital española ha convencido al veterano delantero de dejar en suspenso su sueño americano.

    S. McTominaySSC Nápoles

    El Nápoles se mueve para proteger a McTominay del interés de la Premier League.

    El Nápoles se está moviendo rápidamente para asegurar el futuro a largo plazo de Scott McTominay, ya que el interés de la Premier League sigue cerniéndose sobre el Estadio Diego Armando Maradona. El internacional escocés ha sido toda una revelación en Italia desde su llegada procedente del Manchester United en el verano de 2024, convirtiéndose en una pieza fundamental en la táctica de Antonio Conte y en uno de los favoritos de la afición partenopea.

    IranWorld Cup

    Trump se muestra desdeñoso con las esperanzas de Irán en la Copa del Mundo

    La preparación para la Copa Mundial de 2026 se ha visto afectada por una gran tormenta geopolítica, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que le da igual si Irán participa o no en el próximo torneo. A pesar de ser la primera nación en asegurarse la clasificación para el evento, Irán fue una de las ausencias más notables en la reunión de planificación de la FIFA celebrada esta semana en Atlanta. El silencio del bando iraní ha desatado intensas especulaciones sobre su participación en el torneo, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

    FichajesBorussia Dortmund

    Adeyemi retrasa el acuerdo con el Dortmund ante el interés del Manchester United

    El futuro de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund pende de un hilo, ya que el internacional alemán sigue dudando sobre la oferta de renovación del Westfalenstadion. A pesar de ser considerado una pieza clave en el proyecto a largo plazo del club, el jugador de 24 años aún no ha comprometido su futuro con el gigante de la Bundesliga. El delantero atraviesa actualmente una mala racha en el terreno de juego, ya que solo ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias desde finales de noviembre. Este bajón en su rendimiento le ha relegado a un papel secundario bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac, lo que ha alimentado aún más los rumores de que su etapa con la camiseta amarilla podría estar llegando a su fin.

    FichajesInter Milán

    ¡Arsenal, queda advertido! El Inter insiste en que su «preciado» delantero no está en venta.

    El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, ha lanzado una firme advertencia al Arsenal sobre el futuro de la estrella en ascenso Pio Esposito. El máximo responsable del Nerazzurri se apresuró a desmentir los crecientes rumores de que el líder de la Premier League había hecho una oferta por el cotizado delantero. El jugador de 19 años se ha convertido en uno de los talentos más comentados del fútbol italiano, lo que inevitablemente ha atraído la atención de los departamentos de contratación de los clubes más importantes de Europa.

    BarcelonaAtlético Madrid

    El Barcelona sufre otra baja por lesión con la salida de Koundé.

    El Barcelona ha sufrido otro importante revés en materia de lesiones después de que Jules Koundé se viera obligado a abandonar el terreno de juego en los primeros compases del partido contra el Atlético de Madrid. El internacional francés, que ha sido uno de los pilares de la defensa de Hansi Flick esta temporada, solo aguantó 11 minutos en el choque de Copa del Rey antes de caer lesionado por lo que parecía ser un problema muscular.

    Manchester CityArsenal

    El Arsenal y el Manchester City dicen que «no merecen» el título de la Premier League.

    La carrera por el título de la Premier League está alcanzando su punto álgido habitual, con el Arsenal y el Manchester City enzarzados en una batalla psicológica y táctica por la supremacía. Sin embargo, el icono del Manchester United Paul Scholes ha hecho una valoración mordaz de los actuales aspirantes al título, sugiriendo que la calidad del fútbol ha caído en picado hasta tal punto que ninguno de los dos equipos merece ser coronado campeón. A pesar de la estrecha diferencia en la parte alta de la tabla, el legendario centrocampista sigue sin estar nada impresionado por lo que ha visto de los dos líderes durante la actual campaña.

    Al Nasr FC1ª División

    El Al-Nassr confirma la lesión de CR7

    El Al-Nassr se ha visto sacudido por la noticia de que su capitán, Cristiano Ronaldo, ha sufrido una importante lesión muscular tras su reciente partido en la Liga Profesional Saudí. El veterano delantero se vio obligado a abandonar el terreno de juego al final del partido, durante la victoria de su equipo sobre el Al-Fayha, mostrando un evidente malestar. El momento en que se ha producido este contratiempo es especialmente delicado, dada la escalada de tensiones geopolíticas en la región, que ha desatado intensas especulaciones sobre el futuro inmediato del jugador de 41 años en Oriente Medio.

