Por qué el Barcelona está «preocupado por Lamine Yamal», ahora que este joven prodigio se prepara para intentar conquistar el título mundial con la selección española

El Barcelona está cada vez más inquieto por cómo la selección española gestiona la recuperación de Lamine Yamal, y la preocupación crece de cara al debut mundialista. Según Sport, el club teme que el joven regrese antes de completar un proceso de recuperación totalmente controlado.

España se muestra optimista sobre su disponibilidad, pero el Barça insiste en la precaución para un jugador aún en desarrollo físico.

La tensión aumentó tras las declaraciones del seleccionador Luis de la Fuente sobre el estado de varios jugadores clave, que sugieren que el joven está cerca de volver.



