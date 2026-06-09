Getty Images Sport
Traducido por
Harry Kane admite que su excompañero en el Tottenham, Christian Eriksen, se enfrenta a «algunas decisiones» tras su segundo desmayo en el campo
Kane se pone en contacto con su antiguo compañero de equipo
El capitán de Inglaterra ha confirmado que se ha comunicado con Eriksen tras el angustioso desmayo que sufrió el centrocampista danés el domingo. El incidente ocurrió durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que generó inmediata preocupación por la salud y el futuro del jugador de 34 años.
Antes de la preparación de Inglaterra para el Mundial, Kane expresó su alivio por la atención médica recibida. En una emotiva entrevista con ITV Football, el delantero del Bayern de Múnich declaró: «Me he puesto en contacto con él [Eriksen] hoy», para apoyar al jugador con quien compartió seis años y medio en el norte de Londres.
- Getty Images Sport
Un desfibrilador evita una tragedia para una estrella danesa
El mundo del fútbol quedó conmocionado cuando Eriksen, quien regresó al fútbol profesional con un desfibrilador cardioversor implantable (ICD) tras sufrir un paro cardíaco en 2021, volvió a caer al césped. Los primeros informes indican que el dispositivo funcionó correctamente durante el episodio del domingo.
Kane destacó la importancia de la rápida respuesta médica y de la tecnología que salvó la vida del centrocampista. El capitán de Inglaterra comentó: «Lo principal es que el desfibrilador estaba ahí y funcionó».
Añadió: «Aún no he tenido noticias de Christian, pero ha publicado un comunicado en el que dice que se tomará un descanso para estar con la familia, lo cual es importante».
Futuro incierto para la antigua estrella de los Spurs
Aunque el peligro médico inmediato ha pasado, el incidente plantea dudas sobre si Eriksen podrá seguir al máximo nivel. Tras jugar en Ajax, Tottenham, Inter, Brentford y Manchester United, el veterano sigue siendo un referente para su país.
Kane admitió que su amigo atraviesa un difícil periodo de reflexión sobre su salud y su carrera. Afirmó que Eriksen «tiene que tomar algunas decisiones», pues debe equilibrar su pasión con la realidad de haber sufrido un segundo incidente cardíaco grave en cinco años.
El mundo del fútbol se une en apoyo a Eriksen
El último susto de salud de Christian Eriksen ha generado una oleada de apoyo mundial. Antiguos clubes y compañeros le han enviado mensajes de ánimo. Su fortaleza ya era una fuente de inspiración, pero el carácter “aterrador” de este colapso ha centrado la atención en su bienestar a largo plazo.
Para Kane y la selección inglesa, la noticia ha sido un recordatorio de las presiones del fútbol internacional. Mientras Dinamarca se prepara para el próximo torneo, la salud de su jugador más emblemático sigue siendo la principal preocupación para aficionados y compañeros.