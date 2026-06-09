Harry Kane admite que su excompañero en el Tottenham, Christian Eriksen, se enfrenta a «algunas decisiones» tras su segundo desmayo en el campo

El capitán de Inglaterra ha confirmado que se ha comunicado con Eriksen tras el angustioso desmayo que sufrió el centrocampista danés el domingo. El incidente ocurrió durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que generó inmediata preocupación por la salud y el futuro del jugador de 34 años.

Antes de la preparación de Inglaterra para el Mundial, Kane expresó su alivio por la atención médica recibida. En una emotiva entrevista con ITV Football, el delantero del Bayern de Múnich declaró: «Me he puesto en contacto con él [Eriksen] hoy», para apoyar al jugador con quien compartió seis años y medio en el norte de Londres.



