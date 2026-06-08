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«Pensaba que iba a ganar»: así, la derrota ante Ousmane Dembélé en el Balón de Oro resultó «positiva» para Lamine Yamal, quien ahora aspira al galardón de 2026
La decepción del Balón de Oro y la madurez personal
Yamal admitió que esperaba ganar el Balón de Oro en la última ceremonia. Para el extremo del Barcelona, su rápido ascenso al estrellato y la decepción de no triunfar fueron un punto de inflexión en su joven carrera.
«Para ser sincero, ese día pensé que iba a ganarlo», admitió en un vídeo de su canal de YouTube.
Sin embargo, el joven de 18 años cree ahora que perder frente a su antiguo compañero en el Barcelona, Ousmane Dembélé, fue una bendición disfrazada. «Sinceramente, creo que fue bueno para mí que Dembélé lo ganara, para que yo pudiera desarrollarme. Quizás no era el momento adecuado para mí», añadió, señalando que la experiencia le obligó a hacer cambios en su vida y a madurar como persona.
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Aprender de la experiencia internacional
Al recordar su paso por la selección española, Yamal admitió sentir la presión de rendir en los grandes escenarios. Pese a ser clave en la Eurocopa 2024, reconoció que, al principio, el peso de las expectativas lo inquietaba.
«Era solo un chaval; te pones nervioso porque es un torneo internacional. Aprendí a mantener la calma. Los partidos son largos, y los torneos también. Siempre acabas mejor de lo que empiezas», explicó Yamal.
Los ídolos y la influencia de Neymar
Aunque Yamal ya es un referente para millones de aspirantes, sigue buscando inspiración en los grandes del fútbol. Al hablar de los jugadores que más le cautivan, el canterano nombró a un icono brasileño que marcó una época en el Spotify Camp Nou.
«Siempre me gustará ver jugar a Ney porque es mi ídolo», declaró el joven, rindiendo homenaje a Neymar. También sigue de cerca a jóvenes talentos de la Premier League y la Ligue 1.
Destacó a Jeremy Doku y Rayan Cherki, lo que refleja su gusto por la velocidad y la técnica en las bandas.
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La promesa definitiva del Mundial
A pocos meses del Mundial 2026, Yamal ya piensa en cómo celebrarlo si España repite su éxito europeo. El extremo, pieza clave del ataque español y candidato al premio al mejor jugador, ha prometido que, de ganar, se dejará “barba y bigote durante tres semanas”.
Ha prometido a sus seguidores que, si España gana, se dejará «crecerse la barba y el bigote durante tres semanas».