El Crystal Palace «cierra un acuerdo» para nombrar al sucesor de Oliver Glasner y ficha en la Ligue 1

El Crystal Palace ha alcanzado un principio de acuerdo para fichar a Pierre Sage como nuevo entrenador en el sur de Londres. El club de la Premier League se fijó en el técnico francés tras fracasar en su intento de contratar a Andoni Iraola, quien finalmente fichó por el Liverpool para reemplazar a Arne Slot.

El técnico firmará un contrato hasta 2029 con opción a unatemporada más, y ahora el club negocia la indemnización con el RC Lens para liberarlo de sus obligaciones en la Ligue 1.