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Escocia Descripción general
Más
Posiciones
Más
Oberliga
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|12
|Rio Ave
|34
|8
|12
|14
|35
|57
|-22
|36
|13
|Santa Clara
|34
|9
|9
|16
|32
|41
|-9
|36
|14
|Nacional
|34
|9
|7
|18
|37
|45
|-8
|34
|15
|Estrela da Amadora
|34
|6
|12
|16
|38
|56
|-18
|30
|16
|Casa Pia AC
|34
|6
|12
|16
|31
|57
|-26
|30