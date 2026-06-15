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Escocia

Escocia Descripción general

Andy Robertson Diogo Jota GFX

Cómo Robertson lleva a Escocia -y a Jota- hacia el sueño del Mundial

Faltaban segundos para que el Liverpool venciera 1-0 al Manchester City en Anfield el 16 de octubre de 2022 cuando Diogo Jota se detuvo por un problema muscular que lo dejó tendido y con mucho dolor. Jürgen Klopp temió lo peor: «Si Diogo se queda en el suelo, nunca es buena señal». La lesión en la pantorrilla lo mantendría de baja durante meses, no semanas, y lo marginó del Mundial 2022 con Portugal.

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