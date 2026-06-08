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Christian Eriksen «se encuentra bien» tras desmayarse durante el partido. El héroe de Dinamarca ha recibido el cariño de sus antiguos compañeros del Manchester United tras un comunicado tranquilizador
Eriksen confirma que ha vuelto a casa
El mundo del fútbol se conmocionó el fin de semana cuando el excentrocampista del Manchester United y el Tottenham, Christian Eriksen, se desplomó en el minuto 65 del partido de Dinamarca en Odense. Ahora, el jugador ha usado las redes sociales para dar buenas noticias: ya salió del hospital y empezó su recuperación.
En una emotiva publicación de Instagram, escribió: «Quiero que todos sepan que estoy bien y en casa con mi familia. Recibir una descarga de mi DAI ha impactado a todos, pero esta situación fue distinta a la de 2021. Me siento bien y ya inicio mi recuperación».
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El equipo médico atribuye la protección al desfibrilador automático implantable.
Morten Boesen, médico de la selección danesa que atendió a Eriksen durante su paro cardíaco en la Eurocopa 2020, confirmó que el dispositivo implantado en el pecho del jugador funcionó como se esperaba. El incidente provocó la suspensión del partido tras la breve pérdida de conocimiento del futbolista, quien fue estabilizado por el personal médico en el campo.
Eriksen agradeció la atención recibida: «Estoy agradecido por el apoyo de los jugadores, el equipo médico y los cardiólogos que han cuidado mi corazón a lo largo de los años. Gracias a su experiencia, mi DAI hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba. Ahora mi prioridad es recuperarme, estar con mi familia, ir de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos», añadió.
Las estrellas de Dinamarca, conmocionadas por el incidente
Las angustiosas escenas en el Nature Energy Park hicieron imposible seguir el partido, según el seleccionador danés, Brian Riemer. Aunque Eriksen estaba consciente y saludó a sus compañeros al ser retirado, ver a su líder desplomarse por segunda vez en cinco años afectó profundamente al equipo.
«Christian Eriksen saludó a sus compañeros mientras abandonaba el terreno de juego», declaró Riemer a los periodistas. «Unos minutos antes de sentirse indispuesto, había tenido un encontronazo con Ruslan Malinovskyi y pensé que por eso parecía tan angustiado, pero me equivoqué. A partir de ese momento, ni yo ni los jugadores que estaban en el campo hubiéramos podido continuar con el partido».
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Lluvia de muestras de apoyo para el icono danés
La noticia de la estabilización de Eriksen ha aliviado a toda la comunidad futbolística. Excompañeros como David De Gea, Donny van de Beek, Lautaro Martínez, Davinson Sánchez y Siem de Jong le han enviado mensajes de apoyo mientras descansa con su familia.
El médico de la selección danesa, Boesen, tranquilizó a los aficionados en una rueda de prensa el lunes: «He hablado con Christian esta mañana y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo. Esperamos que le den el alta pronto. Cuidamos muy bien de los jugadores y estamos en contacto continuo con ellos», declaró antes de que el centrocampista recibiera el alta oficial.