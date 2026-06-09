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La estrella del Brighton, Carlos Baleba, «estaría hablando con jugadores del Manchester United sobre un posible traspaso»
El centrocampista habla con las estrellas del United.
El centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, habló con jugadores del Manchester United sobre un posible fichaje. El United sigue al futbolista de 22 años desde hace más de un año. Tras la victoria por 3-0 en el Amex, Baleba conversó con Bruno Fernandes y Matheus Cunha.
Según The Sun, Baleba se acercó a Cunha, que no había jugado, justo tras el partido y hablaron junto al túnel. Cunha ya lo había elogiado tras enfrentarlo dos veces con el Wolverhampton.
Más tarde, el internacional camerunés atrajo la atención del lateral izquierdo del United, Patrick Dorgu, quien conversaba con periodistas en la zona mixta; sin embargo, Dorgu eludió la pregunta sobre si el United debería fichar a Baleba.
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Fuertes vínculos en Old Trafford
Baleba tiene lazos estrechos con la plantilla del United, lo que podría ser clave en futuras negociaciones.
Baleba ya jugó con el defensa del United Leny Yoro en el Lille y es amigo cercano de Mbeumo, también de Camerún. Además, Onana le recomendó fichar por el United antes de su cesión al Trabzonspor.
Ambos se unirán a la pretemporada del United el mes que viene, ya que Camerún no irá al Mundial. Esos lazos podrían facilitar su adaptación si los Red Devils cierran el fichaje.
Distracciones y cuestiones relacionadas con el entrenamiento
El United se interesó por Baleba en agosto, pero no podía ficharlo porque priorizaba reforzar el ataque. Los rumores afectaron su rendimiento en la costa sur: parecía distraído y fue sustituido al descanso en tres de los siete primeros partidos del Brighton.
El técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, lo puso de titular en 23 partidos de la Premier —ocho menos que la temporada anterior—, y solo completó los 90 minutos en cuatro. Tras su difícil inicio, Hurzeler admitió que «quizá haya ruidos en su cabeza», en referencia al interés del United.
- AFP
Una temporada complicada para el jugador del Brighton
Baleba ha tenido una temporada complicada con Hurzeler. El técnico lo marginó para el partido contra el United, argumentando que había sufrido ante el Leeds y que estaba cansado. Fue un desenlace decepcionante para un curso que prometía mucho al ex del Lille.
En la ida, vio una amarilla y jugó 59 minutos en la derrota por 4-2 en Old Trafford, siendo reemplazado cuando el marcador ya era 3-0. Aun así, el United mantiene su interés en ficharlo para reforzar el centro del campo de cara a la próxima temporada, tras lograr el doblete nacional contra los Seagulls.