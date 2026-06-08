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El Newcastle podría vender pronto a Sandro Tonali para evitar otro fiasco como el traspaso de Alexander Isak, ante los rumores que apuntan al Manchester United y al Manchester City
El Manchester United lidera la carrera por Tonali
Según diversos medios, el Manchester United sigue de cerca la situación de Tonali. Los ‘Diablos Rojos’ preparan una renovación en el centro del campo tras la probable salida de Casemiro a la MLS. Según Matteo Moretto, el ex del Milan lidera la lista de fichajes del United, y la operación gana fuerza.
En las próximas semanas lo estudiarán en detalle para confirmar su viabilidad. No obstante, el United no es el único club interesado en el internacional italiano, quien ha brillado desde su regreso a los terrenos de juego.
- AFP
El Manchester City se suma a la puja
El Manchester City se ha sumado a la puja por Tonali, donde ya juega otro ex del Milan, Tijjani Reijnders. Con la salida de Bernardo Silva y el posible fichaje de Rodri por el Real Madrid, el City busca refuerzos en el centro del campo y el perfil del italiano, demostrado con club y selección, seduce al club y al técnico.
Este interés complica la situación del Newcastle: preferiría retener a sus mejores jugadores, pero una puja entre los dos gigantes podría darle la inyección financiera necesaria para cumplir con las estrictas Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR).
El Newcastle fija una valoración astronómica de 100 millones de libras
Fichar a Tonali del Newcastle costaría unos 100 millones de euros, según Moretto.
Así, United y City podrían medirse en una puja millonaria que agrada al jugador y al fútbol italiano, pero complica el regreso del talento nacido en 2000 a la Serie A, especialmente a la Juventus, que lleva años tras él.
Según el Telegraph, el Newcastle quiere resolver la situación pronto, tras las lecciones de mercados pasados con valoraciones cambiantes. El verano pasado, la saga de Alexander Isak se alargó hasta después del inicio de la temporada. Se espera que Tonali se marche este verano, pues su agente ya contacta con varios clubes, y prefieren evitar otra telenovela.
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El acuerdo de caballeros y el fútbol europeo
Tonali es un fichaje caro, pero podría ser viable según cómo termine la temporada. Hace días se informó desde Inglaterra de un «acuerdo de caballeros» entre el jugador y el Newcastle: el club facilitaría su salida si el equipo de Eddie Howe no se clasifica para competiciones europeas.
Aun siendo pieza clave para Eddie Howe, la realidad del club obliga al pragmatismo. Evitar otra situación como la de Alexander Isak es prioritario para el equipo de fichajes. Si llega la oferta adecuada y no hay Europa, la etapa de Tonali en St James’ Park podría acabar.