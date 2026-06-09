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¿Inglaterra depende demasiado de Harry Kane? El delantero, con 79 goles, se compara con Erling Haaland y Kylian Mbappé
La responsabilidad goleadora y las comparaciones con los mejores
Inglaterra busca acabar con 60 años de espera y todos los ojos están sobre su capitán, un romperécords. Al hablar de la presión de brillar en los grandes escenarios, Kane admitió que, al ser el delantero de una selección top, se espera que marque goles.
Comparó su caso con el de otras estrellas: «En cualquier equipo se espera que el nueve marque. Pienso en Erling con Noruega o Mbappé con Francia: cuando tienes un goleador, se espera que anote. No es algo malo».
Añadió: «Tenemos goles desde otras posiciones. Si vemos la plantilla, hay grandes goleadores y casi todos han ganado títulos este año, lo que es clave».
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En busca del Balón de Oro y la gloria individual
El fichaje de Kane por el Bayern Múnich ha elevado aún más su cotización. El delantero podría ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001. Con más de 60 goles esta temporada, compite por el premio con Haaland y Mbappé.
Al analizar su mejor momento profesional, afirmó: «La gente puede confiar en mí; es una responsabilidad que he llevado toda mi carrera. Inglaterra no gana desde hace 60 años y hemos estado muy cerca. Llevamos tiempo llamando a esa puerta, igual que yo en mi carrera. Ahora, sin duda, es hora de cruzarla».
Máximo rendimiento físico y oportunidades profesionales
El jugador de 32 años llega a Norteamérica en óptima forma, pese a las preocupaciones sobre el agotamiento tras una larga temporada en la liga nacional. Consciente de que este Mundial podría ser su última oportunidad de liderar a los Tres Leones, Kane afronta el reto con renovada confianza.
El delantero se mostró optimista y declaró: «Esta es la mejor oportunidad que tendré en mi carrera para ganar un Mundial», y añadió que llega en el mejor estado físico de su vida.
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Se acabó la espera para conseguir un título importante
La historia de fracasos por poco de la selección inglesa bajo Gareth Southgate —ahora con Thomas Tuchel— ha dejado en la plantilla un hambre de victoria que Kane quiere saciar. Tras quedarse a las puertas en 2018, 2021 y 2024, el capitán cree que la experiencia del grupo es su mayor baza.
Kane insiste en que la presión debe ser un impulso, no una distracción. Si él y sus compañeros se expresan con libertad, podrán dejar atrás décadas de decepción. Para el internacional, autor de 79 goles, superar marcas personales como la de Gary Lineker en la Copa del Mundo es secundario frente al objetivo de levantar el trofeo en suelo estadounidense.