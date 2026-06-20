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VSG Altglienicke

VSG Altglienicke Overview

Argentina v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Mac Allister menjelaskan mengapa Messi 'sangat sulit dijadikan panutan'

Alexis Mac Allister berbagi pengalamannya mengenai tantangan unik bermain bersama Lionel Messi, sambil mengakui bahwa bakat penyerang legendaris itu begitu alami sehingga hampir mustahil ditiru oleh orang lain. Baru saja meraih kemenangan telak dalam laga pembuka Piala Dunia Argentina melawan Aljazair—di mana Messi mencetak hat-trick—gelandang Liverpool ini menjelaskan standar yang ditetapkan oleh kaptennya.

L. MessiA. Mac Allister
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Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
2SC Villa crestSC Villa29169440211957
W
W
W
W
L
2Bunamwaya SC crestBunamwaya SC29168545202556
W
W
D
W
L
3BUL FC crestBUL FC29168536171956
W
D
W
W
L
4Kitara FC crestKitara FC29166746242254
W
L
W
D
W
5Kampala City Council crestKampala City Council291541054332149
D
W
L
W
W
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