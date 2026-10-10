Pena Sport Overview

Konfederasi Sepak Bola Asia telah merinci rencana untuk turnamen Nations League dua tahunan yang baru mulai 2030. Kompetisi tiga level yang diusulkan itu bertujuan menggantikan laga persahabatan yang tidak kompetitif sekaligus terintegrasi langsung dengan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.
Timnas Indonesia resmi memulai perjalanannya di turnamen anyar FIFA ASEAN Cup 2026, edisi pertama kompetisi regional Asia Tenggara yang digelar langsung di bawah naungan FIFA. Skuad Garuda asuhan John Herdman bertindak sebagai tuan rumah Premier Division dan menargetkan gelar juara setelah gagal di Piala AFF 2026. Berikut informasi lengkap turnamen, jadwal pertandingan, hingga cara menyaksikan siaran langsungnya di Indonesia.