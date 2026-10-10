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Pena Sport

Pena Sport Overview

Indonesia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier

Jadwal & hasil Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia resmi memulai perjalanannya di turnamen anyar FIFA ASEAN Cup 2026, edisi pertama kompetisi regional Asia Tenggara yang digelar langsung di bawah naungan FIFA. Skuad Garuda asuhan John Herdman bertindak sebagai tuan rumah Premier Division dan menargetkan gelar juara setelah gagal di Piala AFF 2026. Berikut informasi lengkap turnamen, jadwal pertandingan, hingga cara menyaksikan siaran langsungnya di Indonesia.

J. HerdmanK. Diks
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October 2026
Segunda Federacion
Naxara badge
Naxara
NAX
1
Pena Sport badge
Pena Sport
PES
0
FT
Segunda Federacion
CF Calamocha badge
CF Calamocha
CFC
Pena Sport badge
Pena Sport
PES
Segunda Federacion
Pena Sport badge
Pena Sport
PES
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Reus
REU
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Standings

Segunda Federacion crestSegunda Federacion

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
11Utebo crestUtebo61415507
D
D
L
W
D
12Tudelano crestTudelano621389-17
L
L
W
W
L
13Pena Sport crestPena Sport621379-27
L
W
L
W
L
14Barbastro crestBarbastro613267-16
L
D
D
L
D
15Naxara crestNaxara511328-64
W
D
L
L
L
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