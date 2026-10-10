Pena Sport Overview

Jadwal & hasil Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia resmi memulai perjalanannya di turnamen anyar FIFA ASEAN Cup 2026, edisi pertama kompetisi regional Asia Tenggara yang digelar langsung di bawah naungan FIFA. Skuad Garuda asuhan John Herdman bertindak sebagai tuan rumah Premier Division dan menargetkan gelar juara setelah gagal di Piala AFF 2026. Berikut informasi lengkap turnamen, jadwal pertandingan, hingga cara menyaksikan siaran langsungnya di Indonesia.