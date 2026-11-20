Serie A returns this weekend for matchday 12 after the season's second international break.
Saturday afternoon brings home games for Como and league leaders Lazio against Cagliari and Lecce respectively.
Roma travel to Parma next, then Napoli host Torino in the evening.
Juventus host Venezia at lunchtime on Sunday.
Bologna host Udinese in the afternoon, while Sassuolo face Genoa at home. D'Aversa makes his Sassuolo dugout debut in place of the sacked Aquilani.
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Surprise package Frosinone then face AC Milan at San Siro. Inter visit Atalanta in the evening, with the returning Lautaro expected to be on the bench at least initially.
Fiorentina visit Monza on Monday evening to close the round.
The schedule
Saturday
15:00 Como-Cagliari (Dazn)
15:00 Lazio-Lecce (Dazn)
18:00 Parma-Roma (Dazn)
20:45 Napoli-Torino (Dazn, Sky and Now)
Sunday
12:30 Juventus-Venezia (Dazn)
15:00 Bologna-Udinese (Dazn)
15:00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18:00 AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky and Now)
20:45 Atalanta-Inter (Dazn)
Monday
20:45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky and Now)
Predicted line-ups
Como-Cagliari (Saturday, 15:00)
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Manager: Pisacane.
Lazio-Lecce (Saturday, 15:00)
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Manager: Gattuso.
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
Parma-Roma (Saturday, 18:00)
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Manager: Gilardino.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
Napoli-Torino (Saturday, 20:45)
Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Manager: Allegri.
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Manager: Abate.
Juventus-Venezia (Sunday, 12:30)
Juventus (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Manager: Spalletti.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Manager: Nicola.
Bologna-Udinese (Sunday, 15:00)
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Manager: Palladino.
Udinese (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Manager: Zanetti.
Sassuolo-Genoa (Sunday, 15:00)
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Manager: D'Aversa.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
AC Milan-Frosinone (Sunday, 18:00)
AC Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Manager: Amorim.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Manager: Alvini.
Atalanta-Inter (Sunday, 20:45)
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Manager: Sarri.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Manager: Chivu.
Monza-Fiorentina (Monday, 20:45)
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Manager: Juric.
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Manager: Vanoli.