After three days of European fixtures, Serie A returns this weekend for round 13. Bologna kicked off the round on Friday evening with a trip to bottom-of-the-table Venezia, drawing 0-0.
Frosinone host Parma on Saturday afternoon, with both sides coming off 5-1 defeats to Milan and Roma respectively.
League leaders Lazio then visit Torino: Gattuso has Zaccagni back, but not Tavares, and loses Taylor to injury.
Inter host Genoa at San Siro on Saturday evening. The sides meet again next Tuesday in the Coppa Italia.
Udinese and Fiorentina, both struggling for results, meet at lunchtime on Sunday, with former players Zaniolo and Atta crossing paths.
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Napoli travel to Sassuolo in the afternoon.
Roma then host Monza, with Juric reunited with his mentor Gasperini. Como and Juventus meet in the evening's standout fixture.
Atalanta visit Lecce on Monday, before Cagliari and Milan bring the round to a close.
THE SCHEDULE
Friday 27 November
20:45 Venezia-Bologna (Dazn, Now and Sky)
Saturday 28 November
15:00 Frosinone-Parma (Dazn)
18:00 Torino-Lazio (Dazn)
20:45 Inter-Genoa (Dazn, Now and Sky)
Sunday 29 November
12:30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15:00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18:00 Roma-Monza (Dazn, Now and Sky)
20:45 Como-Juventus (Dazn)
Monday 30 November
18:30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20:45 Cagliari-Milan (Dazn)
ALL THE PREDICTED LINE-UPS
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (Friday, 20:45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76' Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57' Helgason), Kike Perez (76' Dagasso), Haps; Yeboah (71' Rrahmani), Adams (71' Lauerbach). Subs: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Manager: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46' Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88' Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56' Orsolini), Odgaard (66' Piccoli), Mbangula (56' Cambiaghi). Subs: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Manager: Palladino.
BOOKED: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (Saturday, 15:00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Manager: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Manager: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Saturday, 18:00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Manager: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Manager: Gattuso.
INTER-GENOA (Saturday, 20:45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Manager: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Sunday, 12:30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Manager: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Manager: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Sunday, 15:00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Manager: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Manager: Allegri.
ROMA-MONZA (Sunday, 18:00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Manager: Juric.
COMO-JUVENTUS (Sunday, 20:45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Manager: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Monday, 18:30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Manager: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Monday, 20:45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Manager: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Manager: Amorim.