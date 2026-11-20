Serie A returns this weekend for round 12 after the season's second international break.
Como host Cagliari on Saturday afternoon, while league leaders Lazio welcome Lecce.
Roma then travel to Parma. Napoli host Torino in the evening.
Juventus host Venezia at lunchtime on Sunday.
In the afternoon, Bologna host Udinese and Sassuolo welcome Genoa. D'Aversa makes his debut in the Sassuolo dugout after replacing the sacked Aquilani.
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Surprise package Frosinone then face AC Milan at San Siro. Inter visit Atalanta in the evening, with the returning Lautaro expected to be on the bench at least initially.
Fiorentina travel to Monza on Monday evening to close the round.
THE SCHEDULE
SATURDAY
15:00 Como-Cagliari (Dazn)
15:00 Lazio-Lecce (Dazn)
18:00 Parma-Roma (Dazn)
20:45 Napoli-Torino (Dazn, Sky and Now)
SUNDAY
12:30 Juventus-Venezia (Dazn)
15:00 Bologna-Udinese (Dazn)
15:00 Sassuolo-Genoa (Dazn)
18:00 AC Milan-Frosinone (Dazn, Sky and Now)
20:45 Atalanta-Inter (Dazn)
MONDAY
20:45 Monza-Fiorentina (Dazn, Sky and Now)
PREDICTED LINE-UPS
Como-Cagliari (Saturday, 15:00)
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Manager: Fabregas.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. Manager: Pisacane.
Lazio-Lecce (Saturday, 15:00)
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Manager: Gattuso.
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Manager: Di Francesco.
Parma-Roma (Saturday, 18:00)
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Manager: Gilardino.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Manager: Gasperini.
Napoli-Torino (Saturday, 20:45)
Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Olivera; Hojlund, Lang. Manager: Allegri.
Torino (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Casadei, Cacciamani; Simeone, Ché Adams. Manager: Abate.
Juventus-Venezia (Sunday, 12:30)
Juventus (3-4-3): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. Manager: Spalletti.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Akor Adams, Yeboah. Manager: Nicola.
Bologna-Udinese (Sunday, 15:00)
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Amondarain; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi. Manager: Palladino.
Udinese (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Davis, Zaniolo. Manager: Zanetti.
Sassuolo-Genoa (Sunday, 15:00)
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Caleta Car, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez, Esposito, Laurienté. Manager: D'Aversa.
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. Manager: De Rossi.
AC Milan-Frosinone (Sunday, 18:00)
AC Milan (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric; Pulisic, Rabiot, Moreira; Ramos. Manager: Amorim.
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. Manager: Alvini.
Atalanta-Inter (Sunday, 20:45)
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Manager: Sarri.
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Manager: Chivu.
Monza-Fiorentina (Monday, 20:45)
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goclichidze, Lucchesi; Touré, Akinsanniro, Colombo, Mangas; Dany Mota, Rpobinson; Varela. Manager: Juric.
Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino. Manager: Vanoli.